Який вигляд має секретний син солістки А-студіо: перші фото

Солістка російського гурту А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія, яка народила третю дитину від російського бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з вмираючою дитиною, вперше повністю показала обличчя свого сина.
Так, на своїй сторінці в Instagram, співачка показала грандіозне святкування дня народження сина.
"Днями ми відзначили день народження нашого Адама. Уже багато років дитячі свята для нашої сім'ї організовує моє улюблене агентство. Спасибі велике, це був чудовий день, дорослі і діти отримали величезне задоволення! Чекаємо наступних свят, дорогі", - розповіла 38-річна Топурія.
Показуючи кадри з дня народження, артистка вперше не стала приховувати обличчя свого сина.
Нагадаємо, Кеті Топурія та бізнесмен Лев Деньгов одружилися в листопаді 2020 року. Відтоді в подружжя народилося двоє спільних дітей.
Топурія майже ніколи не розповідає про особисте життя і мало показує фото своїх молодший дітей від Деньгова. Тим часом, бізнесмен уже був замішаний у негарній історії з його колишньою дружиною.
Тоді він залишив вмираючу доньку і пішов із сім'ї. За словами колишньої дружини бізнесмена Ірини Рак, колишній чоловік зрадив її в найважчий момент. Виявилося, що одразу після народження, їхня новонароджена донька стала серйозно хворіти. Деньгов не витримав напруженої обстановки вдома і пішов. Нібито вплинуло і те, що йому була важлива репутація успішної людини, у якої не може бути проблем.
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Раніше Главред повідомляв, що Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зображена її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.
Топурія також визвірилася на своїх фоловерів. Зірка опублікувала фото хворої дитини, якій потрібна була допомога і обурилася, що ніхто з її колег не зробив репост сторіз.
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Хто така Кеті Топурія
Кеті Топурія - грузинська і російська співачка, вокалістка гурту "А'Студіо". З листопада 2020 року перебуває в офіційному шлюбі з Львом Деньговим. У 2021 році у пари народився син Адам. У 2024 році у пари народилася дочка Ніколь.
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