Який вигляд має секретний син солістки А-студіо: перші фото

Тепер залишається чекати, коли Кеті Топупія представить публіці свою молодшу доньку від Льва Деньгова.

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Кеті Топурія показала сина / Колаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солістка російського гурту А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія, яка народила третю дитину від російського бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з вмираючою дитиною, вперше повністю показала обличчя свого сина.

Так, на своїй сторінці в Instagram, співачка показала грандіозне святкування дня народження сина.

Кеті Топурія вперше показала сина Адама / Фото Instagram/keti_one_official

"Днями ми відзначили день народження нашого Адама. Уже багато років дитячі свята для нашої сім'ї організовує моє улюблене агентство. Спасибі велике, це був чудовий день, дорослі і діти отримали величезне задоволення! Чекаємо наступних свят, дорогі", - розповіла 38-річна Топурія.

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Кеті Топурія вперше показала сина Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Показуючи кадри з дня народження, артистка вперше не стала приховувати обличчя свого сина.

Кеті Топурія вперше показала сина Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Нагадаємо, Кеті Топурія та бізнесмен Лев Деньгов одружилися в листопаді 2020 року. Відтоді в подружжя народилося двоє спільних дітей.

Кеті Топурія вперше показала сина Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Топурія майже ніколи не розповідає про особисте життя і мало показує фото своїх молодший дітей від Деньгова. Тим часом, бізнесмен уже був замішаний у негарній історії з його колишньою дружиною.

Кеті Топурія вперше показала сина Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Тоді він залишив вмираючу доньку і пішов із сім'ї. За словами колишньої дружини бізнесмена Ірини Рак, колишній чоловік зрадив її в найважчий момент. Виявилося, що одразу після народження, їхня новонароджена донька стала серйозно хворіти. Деньгов не витримав напруженої обстановки вдома і пішов. Нібито вплинуло і те, що йому була важлива репутація успішної людини, у якої не може бути проблем.

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Раніше Главред повідомляв, що Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зображена її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.

Топурія також визвірилася на своїх фоловерів. Зірка опублікувала фото хворої дитини, якій потрібна була допомога і обурилася, що ніхто з її колег не зробив репост сторіз.

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Хто така Кеті Топурія Кеті Топурія - грузинська і російська співачка, вокалістка гурту "А'Студіо". З листопада 2020 року перебуває в офіційному шлюбі з Львом Деньговим. У 2021 році у пари народився син Адам. У 2024 році у пари народилася дочка Ніколь.

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