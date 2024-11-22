"Для чого все це": солістка А-студіо жорстко видала свою позицію і вилаяла колег за мовчання

Ви дізнаєтеся:
- На кого озвіріла Кеті Топурія
- Що її здивувало
Солістка російського гурту А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія, яка народила третю дитину від російського бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з дитиною, що помирає, жорстко звернулася до своїх колег по шоу-бізнесу.
На своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала фото хворої дитини, якій потрібна була допомога і обурилася, що ніхто з її колег не зробив репост сторіз.
"Знаєте, що мене дивує найбільше?! Я просто спеціально зацікавилася - зайшла подивитися, скільки людей, які на мене підписані - особливо ті, у яких мільйони передплатників - пройдуть повз моє відео і не зроблять репост. Ніхто з них не був готовий зробити репост заради малюка. Знаєте, чому? Коли я роблю такий репост, у мене мінус дві тисячі підписників. Люди відписуються, бо вони, на жаль, не готові до чужого болю. Вони ніби уникають цього. Вони не розуміють, що ми одне ціле і нам треба допомагати одне одному", - поскаржилася 38-річна зірка.
Топурія, яка часто публікує фото себе, свого макіяжу, відпочинку і поїздок, не розуміє при цьому, "який сенс у нескінченних фото і милуваннях собою", якщо десь поруч дитина перебуває у важкому стані. Співачка закликає всіх не мовчати, об'єднатися і нарешті почати допомагати.
"Хлопці, неможливо тільки собою пишатися, захоплюватися... Розумієте, у вас є ресурс для звернення до людей, щоб вони комусь допомогли. Це ж здорово. Тоді для чого це все потрібно?! Навіть якщо хтось відписується від мене, то скатертиною їм дорога!", - додала виконавиця.
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Раніше Главред повідомляв, що Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зображена її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.
Також раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram.
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Хто така Кеті Топурія
Кеті Топурія - грузинська і російська співачка, вокалістка гурту "А'Студіо". З листопада 2020 року перебуває в офіційному шлюбі з Львом Деньговим. У 2021 році у пари народився син Адам. У 2024 році у пари народилася дочка Ніколь.
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