Погладшала на 8 кг: солістка А-студіо вийшла у світ

Топурія зізналася, що не може скинути вісім кілограмів.

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Топурія тепер багатодітна мати / Колаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солістка російського гурту А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія, яка народила третю дитину від російського бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з дитиною, що помирає, вийшла у світ.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, артистка з'явилася на прем'єрі фільму, присвяченому своїй же групі, а також продемонструвала фігуру після пологів.

До слова, Топурія набрала 8 кілограмів, коли народила свою третю дитину.

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Хто така Кеті Топурія Кеті Топурія - грузинська та російська співачка, вокалістка гурту "А'Студіо". З листопада 2020 року перебуває в офіційному шлюбі з Львом Деньговим. У 2021 році у пари народився син Адам. У 2024 році у пари народилася донька Ніколь.

"Не вважаю, що я маю чудовий вигляд, тому що в мене ще вісім зайвих кілограмів, і вони не так швидко, до речі, скидаються, як минулого разу. Вік, все-таки... Як намагаюся скинути? Правильне харчування. Починаю припиняти їсти тісто, цукор. Але поки у жінки гормони не прийдуть до тями, хоч їж, хоч не їж", - сказала 38-річна співачка.

Кеті Топурія не може скинути 8 кг / Фото Стархіт

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Нагадаємо, раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зображена її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.

Також раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram.

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