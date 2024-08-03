Солістка А-студіо стала мамою втретє і показала фото малятка

Солістка російського гурту А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія народила третю дитину від російського бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з дитиною, яка помирає.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона стала мамою дівчинки Ніколь. Як відомо, співачка вже виховує доньку Олівію від першого шлюбу, а також сина Адама від нинішнього.
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Чоловік Кеті Топурії раніше опинився героєм скандалу, коли про нього написала його колишня дружина. Виявляється, що чоловік покинув свою дружину, в той час, як у них помирала маленька дочка.
Хто така Кеті Топурія
Кеті Топурія - грузинська та російська співачка, вокалістка гурту "А'Студіо". З листопада 2020 року перебуває в офіційному шлюбі з Львом Деньговим. У 2021 році у пари народився син Адам. У 2024 році у пари народилася дочка Ніколь.
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Нагадаємо, раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зображена її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.
Також раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram.
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