Солістка А-студіо стала мамою втретє і показала фото малятка

Кеті Топурія народила від свого нинішнього чоловіка Лева Деньгова.

https://glavred.net/stars/solistka-a-studio-stala-mamoy-v-tretiy-raz-i-pokazala-foto-malyshki-10585460.html Посилання скопійоване

Топурія стала багатодітною мамою / Колаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солістка російського гурту А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія народила третю дитину від російського бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з дитиною, яка помирає.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона стала мамою дівчинки Ніколь. Як відомо, співачка вже виховує доньку Олівію від першого шлюбу, а також сина Адама від нинішнього.

Чоловік Кеті Топурії раніше опинився героєм скандалу, коли про нього написала його колишня дружина. Виявляється, що чоловік покинув свою дружину, в той час, як у них помирала маленька дочка.

Хто така Кеті Топурія Кеті Топурія - грузинська та російська співачка, вокалістка гурту "А'Студіо". З листопада 2020 року перебуває в офіційному шлюбі з Львом Деньговим. У 2021 році у пари народився син Адам. У 2024 році у пари народилася дочка Ніколь.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зображена її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.

Також раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред