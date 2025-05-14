"Зради і пекло": дружина пораненого Розового подала на розлучення

Коротко:
- Що повідомила дружина Розового
- У чому причина розлучення пари
Український військовослужбовець і комік Віктор Розовий розлучається зі своєю дружиною.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина артиста Ольга. За її словами, пара подала на розлучення офіційно через зради Віктора під час наших стосунків.
"Будьте впевнені, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старалися: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагалися бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві просто реальності - виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", - написала Ольга.
Розлучення також прокоментував і тепер уже колишній чоловік Ольги - сам військовослужбовець Розової. Щоправда, він не згадав зрад.
До слова, Віктор Розовий одружився з Ольгою в березні 2024 року. Того ж місяця гуморист отримав важке поранення на фронті, через яке переніс низку операцій.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що український популярний комік і військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий, який відомий за участю в шоу "Ліга Сміху", розповів, що йому вставили титанову пластину в череп. Нагадаємо, раніше комік отримав важке поранення на фронті.
Раніше також український відомий ведучий і гуморист Фіма Константіновський поділився, як проходить реабілітація його колеги і військовослужбовця Віктора Розового після серйозного поранення на фронті.
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