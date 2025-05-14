"Зради і пекло": дружина пораненого Розового подала на розлучення

Дружина військового Розового повідомила, що службовець ЗСУ зраджував їй.

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Дружина Розового подала на розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/oliamerzlikina, viktor_rozovyi

Коротко:

Що повідомила дружина Розового

У чому причина розлучення пари

Український військовослужбовець і комік Віктор Розовий розлучається зі своєю дружиною.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина артиста Ольга. За її словами, пара подала на розлучення офіційно через зради Віктора під час наших стосунків.

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Дружина Розового повідомила про розлучення / Фото Instagram/ oliamerzlikina

"Будьте впевнені, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старалися: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагалися бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві просто реальності - виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", - написала Ольга.

Дружина Розового повідомила про розлучення / Фото Instagram/ oliamerzlikina

Дружина Розового повідомила про розлучення / Скриншот Instagram/oliamerzlikina

Розлучення також прокоментував і тепер уже колишній чоловік Ольги - сам військовослужбовець Розової. Щоправда, він не згадав зрад.

Розовий прокоментував розлучення / Фото Instagram/viktor_rozovyi

До слова, Віктор Розовий одружився з Ольгою в березні 2024 року. Того ж місяця гуморист отримав важке поранення на фронті, через яке переніс низку операцій.

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Раніше Главред писав про те, що український популярний комік і військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий, який відомий за участю в шоу "Ліга Сміху", розповів, що йому вставили титанову пластину в череп. Нагадаємо, раніше комік отримав важке поранення на фронті.

Раніше також український відомий ведучий і гуморист Фіма Константіновський поділився, як проходить реабілітація його колеги і військовослужбовця Віктора Розового після серйозного поранення на фронті.

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