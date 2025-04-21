"Підвішена ситуація": Коляденко розповів, коли закінчиться війна в Україні

Діма Коляденко зізнався, що вже три роки ворожить на картах таро.

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Дмитро Коляденко новини - Коляденко зробив прогноз про кінець війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

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Коляденко робить розклади на картах таро

За його прогнозами закінчення війни не за горами

Український хореограф, танцюрист і співак Дмитро Коляденко володіє ще одним талантом, який виявив у собі лише кілька років тому. В інтерв'ю Маші Єфросиніній він зізнався, що має містичний дар - робити передбачення на картах таро.

Цього шоумена навчила таролог Яна Пасинкова. Спершу близькі поставилися до захоплення Коляденка з великим скептицизмом, але пом'якшилися після того, як деякі з його прогнозів збулися

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За допомогою карт Дмитро також з'ясував, коли в Україні завершиться повномасштабна війна. Шоумен повідомив, що бачить переможний кінець уже цього року, але через швидкість змін і подій точніший прогноз скласти неможливо.

"Закінчиться. Головне, що ми переможемо, бо вищі сили, Бог з нами, а Росія – диявол. Поки таємничість, тому що оці переговори. Там випадав Місяць, Верховна жриця. Підвішена ситуація, криза, але все буде добре. У цьому році буде закінчення", - переконаний Коляденко.

Дмитро Коляденко новини - Коляденко зробив прогноз про кінець війни / Скриншот YouTube

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Хто такий Діма Коляденко? Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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