"Підвішена ситуація": Коляденко розповів, коли закінчиться війна в Україні

Короткий зміст:
- Коляденко робить розклади на картах таро
- За його прогнозами закінчення війни не за горами
Український хореограф, танцюрист і співак Дмитро Коляденко володіє ще одним талантом, який виявив у собі лише кілька років тому. В інтерв'ю Маші Єфросиніній він зізнався, що має містичний дар - робити передбачення на картах таро.
Цього шоумена навчила таролог Яна Пасинкова. Спершу близькі поставилися до захоплення Коляденка з великим скептицизмом, але пом'якшилися після того, як деякі з його прогнозів збулися
За допомогою карт Дмитро також з'ясував, коли в Україні завершиться повномасштабна війна. Шоумен повідомив, що бачить переможний кінець уже цього року, але через швидкість змін і подій точніший прогноз скласти неможливо.
"Закінчиться. Головне, що ми переможемо, бо вищі сили, Бог з нами, а Росія – диявол. Поки таємничість, тому що оці переговори. Там випадав Місяць, Верховна жриця. Підвішена ситуація, криза, але все буде добре. У цьому році буде закінчення", - переконаний Коляденко.
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Хто такий Діма Коляденко?
Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
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