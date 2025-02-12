Інна Мірошниченко розповіла, чому 3-річний Марсель їздив до лікарні

Також дружина Тімура Мірошниченка повідомила, як малюк почувається зараз.

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Інна Мірошниченко розповіла про самопочуття молодшого сина Марселя / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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Тімур Мірошниченко возив Марселя на рентген із підозрою на перелом носа

Інна Мірошниченко розповіла, як хлопчик отримав травму, та як почувається через три дні

3-річний Марсель Мірошниченко влаштував мамі з татом ненудну неділю - пізно ввечері українському ведучому Тімуру Мірошниченку довелося терміново везти хлопчика на рентген в Охматдит. У дитини підозрювали перелом носа.

Про це зіркові батьки розповіли в соціальних мережах. Однак навіть за знімком лікарю не вдалося визначити, чи є перелом. "Як сказав лікар, у такому віці важко зламати ніс", - повідомила тоді Інна Мірошниченко.

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Непосиду з татом відправили додому - пити знеболювальне і чекати, поки спаде набряк. Сьогодні Мірошниченко у своєму блозі в Instagram зробила апдейт щодо самопочуття Марселя, оскільки шанувальники дуже переживали за чарівного малюка. Також вона вперше розповіла, як саме її молодший син отримав травму.

"Ліки жодного разу не пив. Мазати не дає. Чекаємо, поки спаде набряк, бо перший рентген нічого не показав. Але здається, що все добре. Марсель встряв в ліжко, і з усіх м'який частин ніс прийшовся саме на твердий куточок", - поділилася Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко розповіла про самопочуття молодшого сина Марселя / instagram.com/_inna_mi_

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Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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