"Обличчя спиті": фанати не впізнали дружину Винника і запідозрили її в алкоголізмі

Олег Винник вийшов на зв'язок із шанувальниками.

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Олег Винник і Таюне - як зараз виглядають / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таюне

Коротко:

Олег Винник і Таюне приїхали до Чехії на концерт

Співаки здивували своїм зовнішнім виглядом

Український співак Олег Винник, який втік з України жити в Німеччину ще на початку повномасштабної війни в Україні, опублікував відео, на якому показався разом зі своєю дружиною - співачкою Таюне.

На своїй сторінці в TikTok втікач показав, як вони готуються до концерту в Празі.

відео дня

"Ще мить і мрія збудеться моя, ще мить, і знову в Празі я", - заспівало подружжя.

Олег Винник / інфографіка: Главред

Але вся увага шанувальників опинилася на зовнішньому вигляді Таюне, на думку підписників, тепер її важко впізнати.

"А що з дружиною? Бухає?"; "Вони що п'ють? Обличчя спиті"; "Таюне скоро в екран не влізе", - зазначили коментатори.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Винник із дружиною захоплюються забороненими речовинами і витратили на них майже всі свої заощадження, тож утікач намагається організувати нові концерти, щоб підзаробити грошей.

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Олег Винник - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, що український музичний продюсер Ігор Кондратюк спрогнозував, чи зможе втікач Олег Винник повернути приязнь українців, якою вона була до початку повномасштабної війни.

Також друг Винника, поет-пісняр і телеведучий Петро Мага, розкрив несподівані подробиці про життя артиста до того, як той став популярним у Німеччині та Україні.

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Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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