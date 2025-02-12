Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Слідами зіркової мами: 9-річна донька Мозгової здивувала зухвалою зачіскою

Анна Підгорна
12 лютого 2025, 14:12
102
Олена Мозгова похвалилася своєю "Мавкою".
Олена Мозгова
Донька Олени Мозгової від Девіда Аксельрода пофарбувала волосся / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Стисло:

  • Олена Мозгова дозволила своїй молодшій доньці пофарбувати волосся
  • Соломія тепер нагадує мамі Мавку

Український музичний продюсер Олена Мозгова відома своєю любов'ю до б'юті-експериментів. Очевидно, це в зіркової мами перейняла її наймолодша донька - Соломія.

У лютому 2025 року Солі виповниться десять років. Напередодні особливого свята Мозгова дозволила дівчинці злегка змінити імідж.

відео дня

У своєму блозі в Instagram Олена показала рідкісний знімок із Соломією. У кадрі дівчинка позує із зеленими пасмами у волоссі, закрученому в локони. "Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.

Соломія - третя донька Олени Мозгової. Вона з'явилася в третьому шлюбі музичної продюсерки зі співаком David Axelrod (Володимир Ткаченко). Пара, яка то розходилася, то сходилася протягом 10 років, узаконила свої стосунки в січні 2015 року - за місяць до народження Солі.

Олена Мозгова з донькою
Донька Олени Мозгової від Девіда Аксельрода пофарбувала волосся / instagram.com/olenamozgova1

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про реакцію українського шоумена Анатолія Анатоліча на інтерв'ю Олексія 'Потапа' Потапенка для російського журналіста Юрія Дудя.

Також українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном. Відверті зізнання артистки стосувалися насамперед секретів міцних стосунків артистів.

Читайте також:

Хто така Олена Мозгова?

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Москва готова говорити про мир: в розвідці Естонії зробили важливу заяву

Москва готова говорити про мир: в розвідці Естонії зробили важливу заяву

15:17Україна
Вибори в Україні: Зеленський дав неочікувану відповідь, чи буде балотуватись знову

Вибори в Україні: Зеленський дав неочікувану відповідь, чи буде балотуватись знову

15:05Україна
Зеленський: "Путін говорить як штучний інтелект 80-х років"

Зеленський: "Путін говорить як штучний інтелект 80-х років"

14:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Останні новини

15:20

Фортуна обирає найрозумніших: "1+1 Україна" розпочав зйомки легендарної вікторини "Колесо фортуни"

15:17

Москва готова говорити про мир: в розвідці Естонії зробили важливу заяву

15:05

Вибори в Україні: Зеленський дав неочікувану відповідь, чи буде балотуватись зновуВідео

14:52

"Розуміла, що нічого від нього не хочу": в Анни Саліванчук новий роман

14:30

Зеленський: "Путін говорить як штучний інтелект 80-х років"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:25

Може заплутати водіїв: що означає дорожній знак чорно-біла дорога та авто

14:23

Телеканал ТЕТ покаже найромантичніший випуск шоу "Я люблю Україну" до Дня закоханих

14:14

Порошенко вимагав врахувати інтереси Росії, виступаючи за розміщення ЧФ рф в Криму

14:12

Слідами зіркової мами: 9-річна донька Мозгової здивувала зухвалою зачіскою

Реклама
14:00

Ігнат розкрив деталі сильного удару балістикою: чому насправді було багато вибухів

13:45

Більшість навіть не помічає: що означає "зірочка" на доларах

13:39

Президент розповів про замах: "Були постріли, десант, загинули люди з ОП"

13:35

"Надскладна розробка": СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" ФСБ РФ

13:01

Гороскоп Таро на повню 12 лютого 2025: Скорпіонам - кохання, Рибам - ризикВідео

12:55

Потужна ракетна атака РФ: у Києві від удару постраждали офіси двох відомих каналівФотоВідео

12:54

"Обличчя спиті": фанати не впізнали дружину Винника і запідозрили її в алкоголізмі

12:54

Через незаконну діяльність: поліція перервала концерт Еда ШиранаВідео

12:54

Ремонт об'єктів неможливий: Forbes підтвердили, що у РФ почався справжній хаос

12:36

Посланець Трампа розмовляв із Путіним у Москві понад три години - Fox News

12:16

Армія України змогла прорватись біля Торецька: РФ почала наступ спецназом

Реклама
12:08

Зрадниця Анна Asti розлучається з чоловіком після пікантного скандалу - ЗМІ

12:05

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Свиням - розчарування, Козлам - стрес

12:01

Відключення електроенергії в Україні: де вводить обмеження Укренерго

11:45

4 найвідвертіші знаки зодіаку: вони не будуть лукавити

11:42

Сєдокова - головна підозрювана: у РФ відновили справу Яніса Тімми

11:04

Прийом в онколога та хіміотерапія: у зірки Вороніних горе в родині

11:04

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

11:00

"Україна готова до переговорів": Умєров видав заяву щодо завершення війни

10:51

Вибухові ситуації та драматичні події: що принесе повня 12 лютого 2025Відео

10:30

Київ готовий обміняти території Курщини: в ISW розкрили, чому Кремль боїться цього

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

10:08

6 ракет та 71 дрон вдалося знищити: українське ППО зламало плани РФ у небі

09:44

Крістіна Орбакайте зробила публічну заяву - як відреагувала Пугачова

09:34

Війна РФ із НАТО може початися за п'ять років: у розвідці Данії назвали умови

08:50

Росія запустила по Києву балістику та дрони: Зеленський відреагував на жорстокий удар РФФото

08:40

Чому не можна заправляти авто з увімкненим двигуном: відповідь знають одиниці

08:39

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

В Україні не будуть формувати нові бригади у ЗСУ: в ОП розповіли про інші плани

08:20

Молода дружина Цекало продовжує дивувати шанувальників своєю худорбою

08:12

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Реклама
08:00

Карти розкриються найближчими днями: чи може Трамп "злити" УкраїнуПогляд

06:35

РФ вдарила ракетами по Києву: спалахнули пожежі, загинула людинаФото

06:10

Чому Росія та Європа зацікавлені у поновленні транзиту газу через УкраїнуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

05:00

Яке сьогодні свято 12 лютого 2025 року: що не можна робити після заходу сонця

04:43

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

04:08

Без йоду і прямо в магазині або вдома: як швидко перевірити якість сріблаВідео

03:00

Тільки 1% людей впорається із завданням: знайдіть власника собаки за 5 секунд

02:30

14 лютого принесе незабутні моменти: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

02:02

"У Москві та Пекіні аплодують стоячи": Тука про "безголовий наскок" ТрампаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти