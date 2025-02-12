Слідами зіркової мами: 9-річна донька Мозгової здивувала зухвалою зачіскою

Олена Мозгова похвалилася своєю "Мавкою".

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Донька Олени Мозгової від Девіда Аксельрода пофарбувала волосся / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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Олена Мозгова дозволила своїй молодшій доньці пофарбувати волосся

Соломія тепер нагадує мамі Мавку

Український музичний продюсер Олена Мозгова відома своєю любов'ю до б'юті-експериментів. Очевидно, це в зіркової мами перейняла її наймолодша донька - Соломія.

У лютому 2025 року Солі виповниться десять років. Напередодні особливого свята Мозгова дозволила дівчинці злегка змінити імідж.

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У своєму блозі в Instagram Олена показала рідкісний знімок із Соломією. У кадрі дівчинка позує із зеленими пасмами у волоссі, закрученому в локони. "Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.

Соломія - третя донька Олени Мозгової. Вона з'явилася в третьому шлюбі музичної продюсерки зі співаком David Axelrod (Володимир Ткаченко). Пара, яка то розходилася, то сходилася протягом 10 років, узаконила свої стосунки в січні 2015 року - за місяць до народження Солі.

Донька Олени Мозгової від Девіда Аксельрода пофарбувала волосся / instagram.com/olenamozgova1

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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