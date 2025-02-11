Суддя МастерШеф Мартиновська розійшлася з бойфрендом

Розрив між Ольгою Мартиновською та її загадковим обранцем стався напередодні Дня закоханих.

https://glavred.net/stars/sudya-mastershef-martynovskaya-rasstalas-s-boyfrendom-10638746.html Посилання скопійоване

Ольга Мартиновська новини - Мартиновська з МастерШеф розійшлася з хлопцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Коротко:

Ольга Мартиновська розповіла про розрив із хлопцем

Пара зустрічалася більше року

Днями в українського шеф-кухаря і судді кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської видалися вельми важкі зйомки. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Ольга вже готує відеоконтент до Дня всіх закоханих, і саме це свято їй зараз завдає величезного болю - кулінар зізналася, що напередодні розійшлася зі своїм коханим.

відео дня

Роман між ними почався восени 2023 року. Ще наприкінці січня Мартиновська ділилася, що дуже щаслива з обранцем, якого приховувала понад рік.

Тепер же вона показала, як готується до зйомки, ледь стримуючи сльози. "Коли вчора розійшлися з хлопцем, а вже зранку потрібно знімати ролик до Дня закоханих. Shit happens", - написала Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська новини - Мартиновська з МастерШеф розійшлася з хлопцем / instagram.com/olga_martynovska

Повне відео на каналі STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Аліна Гросу загриміла в лікарню. Артистці стало погано під час роботи над новим альбомом, і тепер вона під крапельницями.

Також український музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк висловився про перемогу гурту Ziferblat на Нацвідборі на Євробачення-2025. Раніше шоумен називав колектив своїми фаворитами.

Читайте також:

Що таке МастерШеф? МастерШеф - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред