Суддя МастерШеф Мартиновська розійшлася з бойфрендом

Коротко:
- Ольга Мартиновська розповіла про розрив із хлопцем
- Пара зустрічалася більше року
Днями в українського шеф-кухаря і судді кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської видалися вельми важкі зйомки. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
Ольга вже готує відеоконтент до Дня всіх закоханих, і саме це свято їй зараз завдає величезного болю - кулінар зізналася, що напередодні розійшлася зі своїм коханим.
Роман між ними почався восени 2023 року. Ще наприкінці січня Мартиновська ділилася, що дуже щаслива з обранцем, якого приховувала понад рік.
Тепер же вона показала, як готується до зйомки, ледь стримуючи сльози. "Коли вчора розійшлися з хлопцем, а вже зранку потрібно знімати ролик до Дня закоханих. Shit happens", - написала Ольга Мартиновська.
Повне відео на каналі STARS UA.
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Що таке МастерШеф?
МастерШеф - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.
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