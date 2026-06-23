Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Виїхала з України з бойфрендом та сином: Денисенко з'явилася за кордоном

Христина Трохимчук
23 червня 2026, 16:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Актриса вирішила відпочити вдруге за кілька місяців.
Наталка Денисенко виїхала з України
Наталка Денисенко виїхала з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко вилетіла до теплих країв
  • Як бойфренд Денисенко зміг виїхати з України

Українська актриса Наталка Денисенко вдруге за кілька місяців виїхала з України й вирушила з коханим та сином до Туреччини. Знімки з курорту вона опублікувала в Instagram.

Разом із Юрієм Савранським та сином Андрієм знаменитість вирушила грітися на Середземному морі. Денисенко опублікувала спокусливі фото, похвалившись чудовою фігурою в купальнику.

відео дня
Де зараз Наталка Денисенко
Де зараз Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка продовжує активно демонструвати в соцмережах своє щастя поруч із коханим, але цього разу поїздка перетворилася на більш сімейний відпочинок. Син актриси Андрій із задоволенням насолоджувався іграми у воді та з цікавістю вивчав узбережжя разом із мамою.

Наталка Денисенко — син Андрій
Наталка Денисенко — син Андрій / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Не обійшлося й без скандалів — у коментарях актрису та її обранця запитали, як саме пара насолоджується відпочинком за кордоном у той час, коли інші чоловіки не мають такої можливості.

Виїхала з України з бойфрендом та сином: Денисенко з'явилася за кордоном
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Нагадаємо, що Юрій Савранський уже пояснював, чому у воєнний час може виїжджати з України. Після недавнього відпочинку на Тенеріфе бізнесмен розповів, що був звільнений від військової служби.

"Як і очікувалося, багато запитань щодо мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої попередні виїзди під час повномасштабного вторгнення, є абсолютно законним! Я звільнений від військової служби на певних підставах ще задовго до 2022 року!", — заявив тоді Савранський в Instagram.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Бужинська розповіла, де живуть її діти. Артистка пояснила, що її доросла донька Олена, народжена в першому шлюбі, а також двійнята від союзу з бізнесменом Дімітаром Стойчевим зараз будують своє життя далеко один від одного.

Також еміграція до Великої Британії стала серйозним випробуванням для відомої ведучої Ольги Фреймут, яка покинула Україну через повномасштабне вторгнення. Телезірка чесно розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися на новому місці.

Читайте також:

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

18:28Синоптик
Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

18:27Війна
"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках скрині зі скарбами за 10 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках скрині зі скарбами за 10 с

Один знак зодіаку притягує удачу, наче магніт: названо найбільшого оптиміста за гороскопом

Один знак зодіаку притягує удачу, наче магніт: названо найбільшого оптиміста за гороскопом

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Які люди перебувають під захистом вищих сил: дати народження з "щитом благодаті"

Які люди перебувають під захистом вищих сил: дати народження з "щитом благодаті"

Останні новини

18:44

"Хочеться жити": у Бебешко стався інсульт

18:38

Виноград дасть удвічі більше ягід: що потрібно зробити під час цвітіння

18:37

Одна помилка псує одяг після кожного прання: багато хто просто "прозріє"Відео

18:31

Будинок біля дороги пережив зникнення цілого села: що в ньому особливого

18:28

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
18:27

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

18:03

Серйозна загроза: який популярний продукт не можна давати котам і чомуВідео

17:43

На спорті: Зеленська зважилася на несподіваний образ для офіційного виходу

17:39

Жінка показала, що допомагає позбутися запаху зі сміття: коштує копійкиВідео

Реклама
17:38

"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

17:36

Гривня раптово злетіла: новий курс валют на 24 червня

17:20

Трамп дав Україні "зелене світло" на більш рішучі дії щодо РФ: ЗМІ розкрили подробиці

17:16

Як розпізнати зіпсований фарш за лічені секунди: на що звернути увагу в магазині

17:14

"Ми не язичники": священник ПЦУ розповів, чи варто святкувати Івана КупалаВідео

17:11

Суддя Марина Барсук пояснила, чому український бізнес навіть під час війни продовжує звертатися до господарських судів

17:09

"Дуже смачно і корисно": жінка показала, що робити з хвостиками від полуниці

16:42

Як виглядати стильно навіть у літню спеку: 5 простих прийомів від стилістаВідео

16:33

Помідори цього не пробачать: коли насправді їх слід поливати, щоб не знищити врожай

16:26

Трава між бруківкою зникне без хімії: як зупинити ріст бурʼянів надовго

16:21

Називають "трунами": стюардеса показала найдивніше місце в літаку

Реклама
16:20

Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав

16:07

Виїхала з України з бойфрендом та сином: Денисенко з'явилася за кордоном

16:00

Складна шкільна головоломка з сірниками: розв’яже не кожен дорослийВідео

15:46

У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССОВідео

15:43

Як за 10 секунд вибрати найсмачнішу черешню: на що дивляться досвідчені покупці

15:17

Неприємний запах зникне миттєво: що залити в пральну машинуВідео

15:15

Брати Меладзе вперше за довгий час з’явилися разом

15:10

Кондиціонер не потрібно постійно вимикати: що натиснути на пультіВідео

15:00

Говорити "вєтрєнная женщіна" неправильно - як сказати українськоюВідео

14:40

Не все так очевидно: які сонячні панелі краще вибрати для будинку

14:28

Російська блогерка, яка хворіє на рак, зробила зворушливу заяву

14:20

Смак могли лише уявляти: чому в СРСР не було піци і коли вона з’явиласяВідео

14:13

Живуть окремо у різних країнах: Бужинська розкрила, де зараз її діти

14:10

Звичайна сковорідка стане антипригарною за 5 хв: секретний трюк від шеф-кухарів

14:09

"Місія 077" завершена: Київстар та "Повернись живим" передали військовим засоби зв’язку на понад 77 млн грн

14:04

Туристів штрафують за взуття на популярному курорті: у чому причина

13:40

Мовний терор: які питомі українські слова СРСР назавжди викреслив зі словників

13:35

"Альфа" СБУ здобуває Україні  козирі у війні з РФ - експерт

13:35

Як врятувати капусту від навали слимаків: городники розкрили дієвий спосіб

13:10

"Соромно викликати прибиральницю": Фреймут поскаржилася на складне життя в Лондоні

Реклама
13:08

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та понад 20 пораненихФотоВідео

12:59

Відійшов убік: у РФ розповіли, як Галкін сильно ревнував Пугачову

12:53

Помідори будуть більші й солодші: чим підживити під час плодоношенняВідео

12:44

НБУ вимагає звільнити гендиректора "Укрпошти": Смілянський емоційно відреагував

12:22

Крим у пастці: як Україна реалізує стратегію ізоляції півострова та що буде даліВідео

12:09

Підстав для зростання цін на сільськогосподарську землю немає: бульбашку надувають посередники - ЗМІ

12:08

Продавці масово знижують ціни: в Україні одразу на 13% подешевшав літній овоч

12:07

Пригорілий жир і бруд із духовки зникнуть за лічені хвилини: які прості засоби допоможуть

12:00

Китайський гороскоп на завтра, 24 червня: Півням - метушня, Кроликам - ініціатива

11:59

З глибин річки виринув "живий динозавр": рибалки такого не очікували

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти