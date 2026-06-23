Виїхала з України з бойфрендом та сином: Денисенко з'явилася за кордоном

Актриса вирішила відпочити вдруге за кілька місяців.

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Наталка Денисенко виїхала з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко вилетіла до теплих країв

Як бойфренд Денисенко зміг виїхати з України

Українська актриса Наталка Денисенко вдруге за кілька місяців виїхала з України й вирушила з коханим та сином до Туреччини. Знімки з курорту вона опублікувала в Instagram.

Разом із Юрієм Савранським та сином Андрієм знаменитість вирушила грітися на Середземному морі. Денисенко опублікувала спокусливі фото, похвалившись чудовою фігурою в купальнику.

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Де зараз Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка продовжує активно демонструвати в соцмережах своє щастя поруч із коханим, але цього разу поїздка перетворилася на більш сімейний відпочинок. Син актриси Андрій із задоволенням насолоджувався іграми у воді та з цікавістю вивчав узбережжя разом із мамою.

Наталка Денисенко — син Андрій / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Не обійшлося й без скандалів — у коментарях актрису та її обранця запитали, як саме пара насолоджується відпочинком за кордоном у той час, коли інші чоловіки не мають такої можливості.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Нагадаємо, що Юрій Савранський уже пояснював, чому у воєнний час може виїжджати з України. Після недавнього відпочинку на Тенеріфе бізнесмен розповів, що був звільнений від військової служби.

"Як і очікувалося, багато запитань щодо мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої попередні виїзди під час повномасштабного вторгнення, є абсолютно законним! Я звільнений від військової служби на певних підставах ще задовго до 2022 року!", — заявив тоді Савранський в Instagram.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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