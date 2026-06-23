Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

На спорті: Зеленська зважилася на несподіваний образ для офіційного виходу

Христина Трохимчук
23 червня 2026, 17:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Олена Зеленська відвідала спортивний майданчик у стильному кежуал-образі.
Олена Зеленська
Олена Зеленська — новий образ / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ви дізнаєтеся:

  • Яке вбрання обрала Олена Зеленська для офіційного виходу
  • Секрет стильного образу першої леді

Дружина президента України Олена Зеленська здивувала своєю появою на офіційному заході в незвичному для себе образі. Фотографії з'явилися в офіційному Telegram-каналі першої леді.

Зеленська разом з американським меценатом Говардом Баффетом відвідала київський спортивний комплекс LOKO CHOKOlivka. Благодійний фонд пана Баффета допоміг створити тут сучасний безбар’єрний простір, призначений для тренувань і змагань. Завдяки підтримці мецената на новому майданчику тепер можуть займатися не тільки діти, а й ветерани, зокрема люди на інвалідних візках.

відео дня
Олена Зеленська в джинсах і кедах
Олена Зеленська в джинсах і кедах / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Для відвідування спортивного комплексу перша леді зважилася на сміливий експеримент зі стилем. Вона відмовилася від звичного образу, який зазвичай складається зі строгого костюма та взуття на підборах. Натомість Олена з’явилася в кежуал-вбранні, в якому чудово поєднувалися футболка та елегантний блейзер із широкими джинсами й білими кедами. Завдяки тому, що образ, за винятком взуття, був витриманий у монохромній синій гамі, спортивний шик виглядав особливо елегантно й доречно.

Стиль Олени Зеленської
Стиль Олени Зеленської / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Олена Зеленська подякувала меценатам, які долучаються до благодійних ініціатив, що перетворюють українські громадські простори під час війни та роблять їх інклюзивними.

Олена Зеленська на офіційному заході
Олена Зеленська на офіційному заході / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Вдячна Говарду Баффету за разючі зміни цих острівців здоров’я, системну підтримку України та проєкти, які допомагають нашим громадам розвиватися навіть під час війни", — зазначила перша леді.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко вже вдруге за останні кілька місяців покинула межі України. У компанії свого обранця Юрія Савранського та сина Андрія знаменитість полетіла до Туреччини. Сім’я вирішила провести час на узбережжі Середземного моря.

Також виконавиця Катерина Бужинська поділилася подробицями про нинішнє місце проживання своїх дітей. Через навчання Олена, Дмитро та Катерина зараз змушені перебувати в абсолютно різних країнах.

Читайте також:

Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олена Зеленська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

18:28Синоптик
Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

18:27Війна
"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках скрині зі скарбами за 10 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках скрині зі скарбами за 10 с

Один знак зодіаку притягує удачу, наче магніт: названо найбільшого оптиміста за гороскопом

Один знак зодіаку притягує удачу, наче магніт: названо найбільшого оптиміста за гороскопом

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Які люди перебувають під захистом вищих сил: дати народження з "щитом благодаті"

Які люди перебувають під захистом вищих сил: дати народження з "щитом благодаті"

Останні новини

18:44

"Хочеться жити": у Бебешко стався інсульт

18:38

Виноград дасть удвічі більше ягід: що потрібно зробити під час цвітіння

18:37

Одна помилка псує одяг після кожного прання: багато хто просто "прозріє"Відео

18:31

Будинок біля дороги пережив зникнення цілого села: що в ньому особливого

18:28

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
18:27

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

18:03

Серйозна загроза: який популярний продукт не можна давати котам і чомуВідео

17:43

На спорті: Зеленська зважилася на несподіваний образ для офіційного виходу

17:39

Жінка показала, що допомагає позбутися запаху зі сміття: коштує копійкиВідео

Реклама
17:38

"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

17:36

Гривня раптово злетіла: новий курс валют на 24 червня

17:20

Трамп дав Україні "зелене світло" на більш рішучі дії щодо РФ: ЗМІ розкрили подробиці

17:16

Як розпізнати зіпсований фарш за лічені секунди: на що звернути увагу в магазині

17:14

"Ми не язичники": священник ПЦУ розповів, чи варто святкувати Івана КупалаВідео

17:11

Суддя Марина Барсук пояснила, чому український бізнес навіть під час війни продовжує звертатися до господарських судів

17:09

"Дуже смачно і корисно": жінка показала, що робити з хвостиками від полуниці

16:42

Як виглядати стильно навіть у літню спеку: 5 простих прийомів від стилістаВідео

16:33

Помідори цього не пробачать: коли насправді їх слід поливати, щоб не знищити врожай

16:26

Трава між бруківкою зникне без хімії: як зупинити ріст бурʼянів надовго

16:21

Називають "трунами": стюардеса показала найдивніше місце в літаку

Реклама
16:20

Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав

16:07

Виїхала з України з бойфрендом та сином: Денисенко з'явилася за кордоном

16:00

Складна шкільна головоломка з сірниками: розв’яже не кожен дорослийВідео

15:46

У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССОВідео

15:43

Як за 10 секунд вибрати найсмачнішу черешню: на що дивляться досвідчені покупці

15:17

Неприємний запах зникне миттєво: що залити в пральну машинуВідео

15:15

Брати Меладзе вперше за довгий час з’явилися разом

15:10

Кондиціонер не потрібно постійно вимикати: що натиснути на пультіВідео

15:00

Говорити "вєтрєнная женщіна" неправильно - як сказати українськоюВідео

14:40

Не все так очевидно: які сонячні панелі краще вибрати для будинку

14:28

Російська блогерка, яка хворіє на рак, зробила зворушливу заяву

14:20

Смак могли лише уявляти: чому в СРСР не було піци і коли вона з’явиласяВідео

14:13

Живуть окремо у різних країнах: Бужинська розкрила, де зараз її діти

14:10

Звичайна сковорідка стане антипригарною за 5 хв: секретний трюк від шеф-кухарів

14:09

"Місія 077" завершена: Київстар та "Повернись живим" передали військовим засоби зв’язку на понад 77 млн грн

14:04

Туристів штрафують за взуття на популярному курорті: у чому причина

13:40

Мовний терор: які питомі українські слова СРСР назавжди викреслив зі словників

13:35

"Альфа" СБУ здобуває Україні  козирі у війні з РФ - експерт

13:35

Як врятувати капусту від навали слимаків: городники розкрили дієвий спосіб

13:10

"Соромно викликати прибиральницю": Фреймут поскаржилася на складне життя в Лондоні

Реклама
13:08

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та понад 20 пораненихФотоВідео

12:59

Відійшов убік: у РФ розповіли, як Галкін сильно ревнував Пугачову

12:53

Помідори будуть більші й солодші: чим підживити під час плодоношенняВідео

12:44

НБУ вимагає звільнити гендиректора "Укрпошти": Смілянський емоційно відреагував

12:22

Крим у пастці: як Україна реалізує стратегію ізоляції півострова та що буде даліВідео

12:09

Підстав для зростання цін на сільськогосподарську землю немає: бульбашку надувають посередники - ЗМІ

12:08

Продавці масово знижують ціни: в Україні одразу на 13% подешевшав літній овоч

12:07

Пригорілий жир і бруд із духовки зникнуть за лічені хвилини: які прості засоби допоможуть

12:00

Китайський гороскоп на завтра, 24 червня: Півням - метушня, Кроликам - ініціатива

11:59

З глибин річки виринув "живий динозавр": рибалки такого не очікували

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти