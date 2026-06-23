На спорті: Зеленська зважилася на несподіваний образ для офіційного виходу

Олена Зеленська відвідала спортивний майданчик у стильному кежуал-образі.

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Олена Зеленська — новий образ / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

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Яке вбрання обрала Олена Зеленська для офіційного виходу

Секрет стильного образу першої леді

Дружина президента України Олена Зеленська здивувала своєю появою на офіційному заході в незвичному для себе образі. Фотографії з'явилися в офіційному Telegram-каналі першої леді.

Зеленська разом з американським меценатом Говардом Баффетом відвідала київський спортивний комплекс LOKO CHOKOlivka. Благодійний фонд пана Баффета допоміг створити тут сучасний безбар’єрний простір, призначений для тренувань і змагань. Завдяки підтримці мецената на новому майданчику тепер можуть займатися не тільки діти, а й ветерани, зокрема люди на інвалідних візках.

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Олена Зеленська в джинсах і кедах / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Для відвідування спортивного комплексу перша леді зважилася на сміливий експеримент зі стилем. Вона відмовилася від звичного образу, який зазвичай складається зі строгого костюма та взуття на підборах. Натомість Олена з’явилася в кежуал-вбранні, в якому чудово поєднувалися футболка та елегантний блейзер із широкими джинсами й білими кедами. Завдяки тому, що образ, за винятком взуття, був витриманий у монохромній синій гамі, спортивний шик виглядав особливо елегантно й доречно.

Стиль Олени Зеленської / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Олена Зеленська подякувала меценатам, які долучаються до благодійних ініціатив, що перетворюють українські громадські простори під час війни та роблять їх інклюзивними.

Олена Зеленська на офіційному заході / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Вдячна Говарду Баффету за разючі зміни цих острівців здоров’я, системну підтримку України та проєкти, які допомагають нашим громадам розвиватися навіть під час війни", — зазначила перша леді.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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