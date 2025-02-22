Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Артист зіграв у багатьох популярних серіалах і був упізнаваним.

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Помер російський актор Олег Юдін / / Колаж Главред, фото Стархіт

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Про смерть актора стало відомо через 2 тижні

У яких фільмах він знімався

5 лютого з життя пішов черговий російський актор Олег Юдін.

Однак за даними російських пропагандистських ЗМІ, про його смерть стало відомо лише зараз.

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"З великим сумом повідомляю, що 5.02.2025 з життя пішов Юдін Олег Ігорович. Царство йому небесне!" - повідомили в оточенні артиста.

Тим часом, що стало причиною смерті популярного актора - не повідомляється. На момент смерті йому було 62 роки.

Артист знімався в таких відомих кінопроєктах, як "Перелітні птахи", "Челночниці", "Іванови-Іванови", "Форс-мажор", "Скліфосовський", "Молодіжка" та інших. Здебільшого, Юдін грав епізодичні ролі.

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