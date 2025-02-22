Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Коротко:
- Про смерть актора стало відомо через 2 тижні
- У яких фільмах він знімався
5 лютого з життя пішов черговий російський актор Олег Юдін.
Однак за даними російських пропагандистських ЗМІ, про його смерть стало відомо лише зараз.
"З великим сумом повідомляю, що 5.02.2025 з життя пішов Юдін Олег Ігорович. Царство йому небесне!" - повідомили в оточенні артиста.
Тим часом, що стало причиною смерті популярного актора - не повідомляється. На момент смерті йому було 62 роки.
Артист знімався в таких відомих кінопроєктах, як "Перелітні птахи", "Челночниці", "Іванови-Іванови", "Форс-мажор", "Скліфосовський", "Молодіжка" та інших. Здебільшого, Юдін грав епізодичні ролі.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що королева конкурсу краси "Міс Юна США" і відома гуманітарна діячка, яка подає надії, загинула цього тижня в автокатастрофі у Флориді.
Також напередодні Нового року-2025 помер 39-й президент США Джиммі Картер - йому було сто років, і його вважали найстарішим із президентів. В останні роки він страждав від онкології.
Вас також може зацікавити:
- Японець помер найболючішою смертю у світі: що з ним сталося
- Помер зірка фільму "Форсаж"
- Помер популярний російський актор
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред