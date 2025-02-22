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Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Олена Кюпелі
22 лютого 2025, 10:35оновлено 22 лютого, 11:05
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Артист зіграв у багатьох популярних серіалах і був упізнаваним.
Помер російський актор Олег Юдін /
Помер російський актор Олег Юдін / / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Про смерть актора стало відомо через 2 тижні
  • У яких фільмах він знімався

5 лютого з життя пішов черговий російський актор Олег Юдін.

Однак за даними російських пропагандистських ЗМІ, про його смерть стало відомо лише зараз.

відео дня

"З великим сумом повідомляю, що 5.02.2025 з життя пішов Юдін Олег Ігорович. Царство йому небесне!" - повідомили в оточенні артиста.

Тим часом, що стало причиною смерті популярного актора - не повідомляється. На момент смерті йому було 62 роки.

Артист знімався в таких відомих кінопроєктах, як "Перелітні птахи", "Челночниці", "Іванови-Іванови", "Форс-мажор", "Скліфосовський", "Молодіжка" та інших. Здебільшого, Юдін грав епізодичні ролі.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що королева конкурсу краси "Міс Юна США" і відома гуманітарна діячка, яка подає надії, загинула цього тижня в автокатастрофі у Флориді.

Також напередодні Нового року-2025 помер 39-й президент США Джиммі Картер - йому було сто років, і його вважали найстарішим із президентів. В останні роки він страждав від онкології.

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