"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

Співачка Камалія публічно відповіла своєму кривднику.

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Камалія відповіла В'ячеславу Соломці на закиди в бездарності / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/v_solomka

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Соломка невтішно відгукнувся про талант і особисте життя Камалії

Співачка зізналася, чи образили її слова шоумена

Український актор і ведучий В'ячеслав Соломка під час одного з інтерв'ю в грудні 2024 року назвав співачку Камалію "абсолютно бездарною", і дорікнув усьому шоу-бізнесу в тому, що вони нібито їй підіграють. Також шоумен відмовляється вірити в правдивість розлучення артистки з Мохаммадом Захуром.

Образливі слова Соломки тоді швидко розлетілися Мережею, хоча сама Камалія залишилася до них байдужою. У коментарі для "Коротко про" зірка зазначає - опуси ведучого її анітрохи не зачепили.

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Це вона мотивувала тим, що за багато років на сцені навчилася реагувати на хейт і суб'єктивну критику. До того ж Камалія не вважає за потрібне ображатися на того, хто, на її думку, сам дуже сильно ображений.

"Якщо людина дурненька - що ображатися? Напевно, хтось його дуже сильно образив, що він так себе поводить. Є така фраза: хочеш, щоб про тебе дізналися, - образь короля. У мене за всі роки роботи в шоубізі вже вибудувався захист до таких речей. Я не звертаю уваги. У нього такий типаж, що він міг би робити щось комічне, дуже цікаве, вести свої блоги й бути дуже популярним. Але в нього самого нічого не виходить, з усіх каналів його женуть… От і живе як ображений хлопчик і таким чином привертає до себе увагу", - переконана Камалія.

Хто така Камалія / інфографіка: Главред

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Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Хто такий В'ячеслав Соломка? В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

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