Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

Анна Підгорна
19 січня 2025, 22:13
68
Співачка Камалія публічно відповіла своєму кривднику.
Камалія, В'ячеслав Соломка
Камалія відповіла В'ячеславу Соломці на закиди в бездарності / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/v_solomka

Короткий зміст:

  • Соломка невтішно відгукнувся про талант і особисте життя Камалії
  • Співачка зізналася, чи образили її слова шоумена

Український актор і ведучий В'ячеслав Соломка під час одного з інтерв'ю в грудні 2024 року назвав співачку Камалію "абсолютно бездарною", і дорікнув усьому шоу-бізнесу в тому, що вони нібито їй підіграють. Також шоумен відмовляється вірити в правдивість розлучення артистки з Мохаммадом Захуром.

Образливі слова Соломки тоді швидко розлетілися Мережею, хоча сама Камалія залишилася до них байдужою. У коментарі для "Коротко про" зірка зазначає - опуси ведучого її анітрохи не зачепили.

відео дня

Це вона мотивувала тим, що за багато років на сцені навчилася реагувати на хейт і суб'єктивну критику. До того ж Камалія не вважає за потрібне ображатися на того, хто, на її думку, сам дуже сильно ображений.

"Якщо людина дурненька - що ображатися? Напевно, хтось його дуже сильно образив, що він так себе поводить. Є така фраза: хочеш, щоб про тебе дізналися, - образь короля. У мене за всі роки роботи в шоубізі вже вибудувався захист до таких речей. Я не звертаю уваги. У нього такий типаж, що він міг би робити щось комічне, дуже цікаве, вести свої блоги й бути дуже популярним. Але в нього самого нічого не виходить, з усіх каналів його женуть… От і живе як ображений хлопчик і таким чином привертає до себе увагу", - переконана Камалія.

Камалія
Хто така Камалія / інфографіка: Главред

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, хто побив українського співака Антона Wellboy в ніч на 13 січня. До справи виявилися причетними військовий і блогери. Один з учасників назвав причину бійки з артистом.

Також дружина українського телеведучого Григорія Решетніка Христина Решетнік показала кругленький животик. У пари вже троє дітей, але подружжя неодноразово говорило, що хоче ще одного малюка.

Читайте також:

Хто така Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Хто такий В'ячеслав Соломка?

В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес скандал Камалія Співачка Камалія новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

21:32Україна
Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

21:27Україна
Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

20:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Розчавлять почуття і не помітять: які знаки зодіаку найчастіше розбивають серця

Розчавлять почуття і не помітять: які знаки зодіаку найчастіше розбивають серця

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Останні новини

22:13

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

22:00

Обведуть навколо пальця будь-кого: 5 найхитріших знаків зодіаку

21:32

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заявуВідео

21:27

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

20:58

Що робити, щоб страшний сон не збувся: народні способи

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
20:58

"Окупантів змішали з бетоном": ЗСУ показали ефектне знищення ворога

20:15

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

19:55

Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

19:35

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

Реклама
19:30

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:20

ЕксВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського

18:47

Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

18:12

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

17:42

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

17:40

Колишній друг Пугачової пропагандист Резнік потрапив під санкції за свої вірші

17:38

Окупанти не будуть штурмувати Покровськ "в лоб": у ЗСУ назвали причину

17:30

Розкішний сніданок за 10 хвилин: ульотна закуска з лаваша - рецепт

17:25

Чи буде Трамп домовлятися з Путіним за спиною України?Погляд

17:19

План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

17:15

Що буде, якщо їсти сало щодня: названо несподівані наслідкиВідео

Реклама
16:52

ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем: деталі від ОТУ "Луганськ"

16:34

Які запахи найбільше не переносять кішки: і на кілометр не підійдуть

16:21

Росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ

15:49

Зламається не тільки смартфон: як не можна заряджати телефон у машині

15:22

РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

15:18

Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

15:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

15:08

"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

15:02

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

14:48

Експерти закликали не годувати птахів хлібом у січні: в чому причина

14:03

"Мої серце і розум": Соловій показала рідкісне фото важливого для неї чоловіка

13:53

Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

13:47

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

13:30

Чи переводитимуть персонал Повітряних сил у піхоту: Сирський видав заборону

13:16

"Катастрофа для Лукашенка": як пройдуть вибори в Білорусі в 2025 році - БульбаВідео

13:05

Плани щодо завершення війни: у Трампа зробили новий прогноз

13:00

Юлія Саніна вперше зізналася, як її чоловік опинився за кордоном під час війни

13:00

Забуваємо про неприємні запахи: як дієво позбутися запаху собачої сечі

12:54

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

12:45

У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна

Реклама
12:43

Не всі в курсі: як правильно використовувати кисневий порошок

12:18

РФ атакувала Україну ракетами, сотнями авіабомб та дронів - Зеленський

11:59

Tik-Tok перестав працювати для користувачів у США: в чому причина

11:54

Війська РФ намагаються обійти Покровськ: нардеп оцінив загрозу оточення міста

11:25

Подруги ахнуть, коханий оцінить: який колір краще підкреслює карі очі

10:59

Мобілізація студентів в Україні: які три категорії можуть призвати у 2025 році

10:38

Ідеальний засіб від запотівання окулярів та скла: як зробити антифог самому

10:37

Куди поїде Трамп в один із перших візитів: ЗМІ назвали країну

10:10

Потрібна всього 1 банка секретного інгредієнта: шикарний рецепт закуски за 2 хвилини

09:59

Армія РФ просувається в Курській області до позицій ЗСУ: яка ситуація насправді

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти