"Сумна звістка": Сергія Жадана "поховали" в Мережі

Повідомлення про те, що з Жаданом сталося нещастя, нібито вже підтвердили в близькому оточенні літератора.

https://glavred.net/starnews/pechalnoe-izvestie-sergeya-zhadana-pohoronili-v-seti-10646408.html Посилання скопійоване

Сергій Жадан новини - реакція письменника на власний некролог / колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Коротко:

У Мережі з'явилося повідомлення про біду, яка трапилася з Сергієм Жаданом

Діяч не втримався, і відреагував на власний "некролог"

Український літератор, лідер гурту Жадан і Собаки та службовець 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Хартія" Сергій Жадан став жертвою фейкових новин. У своєму блозі в Х він опублікував "сумну звістку" про себе.

Мережею стало поширюватися повідомлення про те, що з 50-річним Жаданом сталося нещастя. При цьому в "некролозі" серед його заслуг згадали його композиторську діяльність, якою він у реальному житті не займається.

відео дня

Ця ситуація добряче потішила Сергія Жадана, який зараз живий і здоровий. "Всім добра! Ваш композитор Жадан", - написав у соцмережі культурний діяч, і з неабияким азартом обговорював у коментарях "інформацію, яку вже підтвердила родина".

Сергій Жадан новини - реакція письменника на власний некролог / x.com/serhiy_zhadan

Сергій Жадан новини - реакція письменника на власний некролог / x.com/serhiy_zhadan

Сергій Жадан новини - реакція письменника на власний некролог / x.com/serhiy_zhadan

Сергій Жадан новини - реакція письменника на власний некролог / x.com/serhiy_zhadan

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж, чим не на жарт здивувала шанувальників, адже такою її ще ніхто не бачив.

Також блогер-пліткар Беспалов назвав свою версію причини, через яку розлучилися Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров. За його словами, каменем спотикання став інший чоловік.

Читайте також:

Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред