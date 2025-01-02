Дмитро Монатік показав ексклюзивне фото з третім сином

Коротко:
- Дмитро Монатік показався з третім сином
- Співак захопив фанатів сімейним контентом
Український популярний співак Дмитро Монатік показав, як проводить час зі своїм новонародженим сином. Зазначимо, в артиста вже троє дітей.
На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував знімок, на якому показався з маленьким сином.
Малюк був у візочку, а Монатік поруч із ним. Але, на жаль, обличчя сина співак так і не показав фанатам.
До речі, Ірина Монатік - дружина співака зазначила, що на фото молодий батько.
Дмитро Монатік - останні новини по темі
Раніше, як повідомляв Главред, Дмитро Монатік розповів, чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.
А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".
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Хто такий MONATIK
Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.
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