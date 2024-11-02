Футболіст Андрій Пятов розлучається з дружиною після 19 років шлюбу

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов і його дружина Юлія розлучаються після 19 років шлюбу.
Про це свідчить запис у "Стані розгляду справи" на сайті Печерського районного суду міста Києва.
Згідно із записом, заяву на розлучення було зареєстровано 28 жовтня. У графі "позивач" зазначено Юлію, тобто саме дружина футболіста подала до суду на розлучення.
Тим часом, на своїй сторінці в Instagram, Юлія лише 4 місяці тому писала про пости, присвячені чоловікові та їхньому сімейному життю. "Сьогодні у нас з тобою 19 років, 19 років як ми офіційно стали чоловіком і дружиною, стали сім'єю, і вже через місяць після весілля ми дізналися, що нас стане троє. І ось Дарії вже 18 і в нас четверо дітей. І ми разом боляче падали і високо літали-всі разом, тому що ми сім'я", - писала тоді Юлія.
Причина розлучення пари поки невідома. До речі, подружжя ніяк не коментувало свій розрив.
Хто такий Андрій Пятов
Андрій Пятов - український футболіст, іменитий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей.
Пара виховує чотирьох дітей.
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Як раніше писав Главред, український шоумен Андрій Бедняков оголосив, що після 16 років разом і народження двох дітей завершує стосунки з Анастасією Короткою. У "прощальному" пості в соціальних мережах він перерахував безліч зворушливих дрібниць, за які вдячний вже колишній дружині.
Раніше також стало відомо про те, що співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує підтримувати зв'язок із країною-окупантом, офіційно розлучається вкотре.
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