Артист зіграв у популярному російському серіалі "Скліфософський" і низці інших кінострічок.

https://glavred.net/stars/umer-populyarnyy-rossiyskiy-akter-10639889.html Посилання скопійоване

Помер популярний російський актор / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Від чого помер російський актор

У яких фільмах він зіграв

У віці 66 років у терористичній Росії помер популярний російський актор і зірка серіалу "Скліфосовський" - актор Валерій Зінов.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, останні роки життя Зінов боровся з онкологією. Незважаючи на важкий діагноз і погане самопочуття, актор до останнього продовжував зніматися в кіно. Однією з останніх робіт артиста стала картина "А у нас у дворі-3", де він виконав роль судді.

відео дня

Актор знявся у чотирьох десятках кінопроєктів. Глядачі можуть пам'ятати його за серіалами "Скліфосовський", "За годину до світанку", "Чикатило", "Останній мент", "Мужики і баби", "Слід". Значну частину життя актор присвятив театру. Багато років він виходив на сцену Липецького державного академічного театру драми ім. Л. М. Толстого. Л. М. Толстого, а також працював ведучим на обласному радіо.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що на фронті загинув редактор шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. У нього залишилася дружина і дві дочки.

Також напередодні Нового року-2025 помер 39-й президент США Джиммі Картер - йому було сто років, і його вважали найстарішим із президентів. В останні роки він страждав від онкології.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред