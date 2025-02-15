Коротко:
- Від чого помер російський актор
- У яких фільмах він зіграв
У віці 66 років у терористичній Росії помер популярний російський актор і зірка серіалу "Скліфосовський" - актор Валерій Зінов.
Як пише пропагандистське видання Стархіт, останні роки життя Зінов боровся з онкологією. Незважаючи на важкий діагноз і погане самопочуття, актор до останнього продовжував зніматися в кіно. Однією з останніх робіт артиста стала картина "А у нас у дворі-3", де він виконав роль судді.
Актор знявся у чотирьох десятках кінопроєктів. Глядачі можуть пам'ятати його за серіалами "Скліфосовський", "За годину до світанку", "Чикатило", "Останній мент", "Мужики і баби", "Слід". Значну частину життя актор присвятив театру. Багато років він виходив на сцену Липецького державного академічного театру драми ім. Л. М. Толстого. Л. М. Толстого, а також працював ведучим на обласному радіо.
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