Прямо зі сцени: Вєрка Сердючка попрощалася з Росією, деталі

Ви дізнаєтесь:
- Куди поїхала Вєрка Сердючка
- Яке посилання Вєрка передала Росії зі сцени
В Амстердамі відбувся концерт Het Grote Songfestivalfeest, на якому виступала Вєрка Сердючка з відомою на увесь світ піснею "Dancing Lasha Tumbai".
Виконавиця в Instagram поділилася фото з події, а також поширила відео свого виступу. Прихильники зауважили на ньому цікавий момент зі зверненням до країни-агресорки Росії.
Під час виконання хіта Вєрка Сердючка замість "Lasha Tumbai" гучно заявила на 17-тисячну залу глядачів "Russia goodbye", що у перекладі означає "Росіє, бувай".
Згодом українська виконавиця ще й розгорнула український прапор та вигукнула "Слава Україні!". У відповідь шанувальники артистки прокричали "Героям Слава!".
За лаштунками Сердючка зустрілася з іншими учасниками "Євробачення", зокрема із переможцем пісенного конкурсу у 2024 році, представником Швейцарії Nemo.
Вєрка Сердючка - останні новини по темі
Раніше Главред писав, що мовну позицію Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) розкритикував український музичний продюсер Ігор Кондратюк. Він зазначив, що не вважає Данилка достатньо авторитетним експертом у мовному питанні.
Нагадаємо, до цього Вєрка Сердючка на концерті в Києві потішила фанатів імпровізованим кавером на пісню Teresa & Maria, з яким Jerry Heil і Alyona Alyona посіли третє місце на "Євробаченні 2024".
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Хто така Вєрка Сердючка?
Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".
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