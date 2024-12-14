Прямо зі сцени: Вєрка Сердючка попрощалася з Росією, деталі

Вєрка Сердючка виступила на музичному фестивалі з одним із своїх хітів.

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Вєрка Сердючка запалила сцену в Амстердамі / Колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

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Куди поїхала Вєрка Сердючка

Яке посилання Вєрка передала Росії зі сцени

В Амстердамі відбувся концерт Het Grote Songfestivalfeest, на якому виступала Вєрка Сердючка з відомою на увесь світ піснею "Dancing Lasha Tumbai".

Виконавиця в Instagram поділилася фото з події, а також поширила відео свого виступу. Прихильники зауважили на ньому цікавий момент зі зверненням до країни-агресорки Росії.

відео дня

Під час виконання хіта Вєрка Сердючка замість "Lasha Tumbai" гучно заявила на 17-тисячну залу глядачів "Russia goodbye", що у перекладі означає "Росіє, бувай".

Згодом українська виконавиця ще й розгорнула український прапор та вигукнула "Слава Україні!". У відповідь шанувальники артистки прокричали "Героям Слава!".

Вєрка Сердючка попрощалася з Росією під час виступу в Амстердамі / Фото: скріншот з Instagram Вєрки Сердючки

За лаштунками Сердючка зустрілася з іншими учасниками "Євробачення", зокрема із переможцем пісенного конкурсу у 2024 році, представником Швейцарії Nemo.

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) / Інфографіка: Главред

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Раніше Главред писав, що мовну позицію Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) розкритикував український музичний продюсер Ігор Кондратюк. Він зазначив, що не вважає Данилка достатньо авторитетним експертом у мовному питанні.

Нагадаємо, до цього Вєрка Сердючка на концерті в Києві потішила фанатів імпровізованим кавером на пісню Teresa & Maria, з яким Jerry Heil і Alyona Alyona посіли третє місце на "Євробаченні 2024".

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Хто така Вєрка Сердючка? Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".

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