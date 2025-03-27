Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Євген Кот і його дружина назвали серйозний діагноз доньки

Олена Кюпелі
27 березня 2025, 21:16
63
Пара пройшла серйозне випробування, поки чекала на результати досліджень.
На щастя, з малятком уже все добре
На щастя, з малятком уже все добре / Колаж Главред, фото Instagram/ tatarintseva.kot

Коротко:

  • На що захворіла донька Євгена Кота
  • Що робили молоді батьки

Український хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталя Татаринцева розповіли про те, як серйозно захворіла їхня маленька 8-ми місячна донька.

За словами молодої мами, дівчинка захворіла на інфекційне захворювання Розеола, яка спочатку дає високу температуру, а потім викликає висип у дитини. Історією хвороби від імені малятка вона робилася вInstagram.

відео дня
Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малятка
Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Татаринцева пише, що спочатку у дівчинки піднялася температура до 39. Мама з татом намагалися збити її, але коли вона піднялася втретє за ніч, молоді батьки вирішили викликати швидку. Тести на грип і ковід виявилися негативними, тому лікарі порадили просто спостерігати за малятком.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малятка
Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

"Температура зникла, але на моєму тілі з'явився висип. Ми зрозуміли, що в мене розеола. Наш педіатр також це підтвердила. Ознаки розеоли: перші три дні висока температура і наступні 3-4 дні червоний висип, який сам проходить", - написала вона.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малятка
Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Пізніше, Наталя Татаринцева написала, що у дитини почалися судоми і здригання.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малятка
Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Невролог, до якого приїхала пара, припустив епілепсію. Що підтвердити діагноз, дитині потрібно було лягти в стаціонар. Після великої кількості досліджень та аналізів, серйозні діагнози, на щастя, не підтвердилися.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малятка
Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

"Єдине, що виявили, це наслідки перенесеної розеоли та герпес 6 типу. Саме він дав ускладнення на нервову систему", - підсумували батьки чудової дівчинки.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, український відомий хореограф Женя Кот і його дружина - гімнастка Наталя Татаринцева розповіли,як відбувається виховання їхньої доньки Лелі. У коментарі для програми "Ранок у великому місті" спортсмени зазначили, що у них був складний період і вони буквально не відходили від дитини.

Раніше також Наталія Татаринцева повідомила, що вона, її чоловік та їхня 2-місячна донька захворіли на COVID-19. Як повідомила Наталя у своїх соцмережах, останні дні були складними, з підвищенням температури до 39,3°C.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Євген Кот?

Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євген Кот новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

22:14Війна
Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

22:11Війна
"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

21:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Останні новини

22:14

РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

22:11

Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

21:55

"Наша крихітка": Світлана Білоножка вразила виглядом своєї онуки

21:49

"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

21:32

Дружина Ігоря Ніколаєва виставила напоказ "втомлене" декольтеВідео

Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військовихАндрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових
21:21

Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронівФото

21:16

Євген Кот і його дружина назвали серйозний діагноз доньки

21:15

Популярна помилка, що псує техніку: яке сміття не можна прибирати пилососомВідео

21:10

Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани "історичного масштабу"

Реклама
21:09

Аллі Пугачовій помстилися в РФ - що сталося

21:06

Оновлена версія договору про ресурси покликана витіснити Європу з України - ЗМІ

20:45

Яка країна є батьківщиною борщу: несподівана відповідь вразить просто наповал

20:21

Бере 6 дол з клієнта: російський співак став трансом у США і оселився на вулиці

20:18

Таємно споживають електроенергію: експерти назвали 3 "прилади-вампіри"

20:12

Ольга Сумська показала чесну красу на селфі без макіяжу

19:40

Для чого потрібні ручки над дверима в авто: справжня відповідь здивує багатьох

19:32

В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

19:14

Про це знають одиниці: як законно зменшити платежі за комунальні послуги

19:12

Тяжкохворий Кадиров посварився з Кремлем: ЗМІ дізналися деталі конфлікту

19:10

Атаки на Харків і Дніпро: терор заради терору триваєПогляд

Реклама
18:49

Коли діставати картоплю з льоху для посадки: точний час для багатого врожаю

18:45

Росія порушила "енергетичне перемир'я": Зеленський віддав наказ Міноборони

18:44

Ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке: що зросте на 10%

18:35

"Вони — динозаври": Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним

18:20

Фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025 мобілізувалиВідео

18:14

Зеленський назвав 2 європейські країни, які будуть на мирних переговорах щодо України

18:13

Деталі розміщення миротворців в Україні: Зеленський анонсував нові рішення

17:56

Україна отримала багато договорів про корисні копалини: Зеленський розкрив важливі деталі

17:54

Мінус 12% за тиждень: в Україні "обвалились" ціни на базовий продукт

17:38

РФ звинуватила Україну в ударах по енергетиці - Генштаб поставив на місце ворога

17:33

Ще три області під загрозою: Зеленський попередив про новий наступ Росії

16:47

Які овочі садити у квітні у відкритий ґрунт: урожай попре як на дріжджах

16:36

Названо регіони та ключові завдання: нові деталі розміщення миротворців в Україні

16:30

Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу – КлименкоВідео

16:24

Українці можуть отримати від держави гроші на перший внесок за житло - деталі

16:21

Франція та Британія терміново відправляє військову делегацію до України - Макрон

16:11

Сирський примчав у Сумську область: головком розкрив правду про наступ РФ

16:06

Маша Єфросиніна опинилася в лікарні - що сталося

16:01

"Не має потреби": колега Віктора Розового розповів, що з ним відбувається

15:55

Легкий салат на Великдень, який розлетиться на ура: рецепт дуже простий

Реклама
15:36

"Скалка в печінці солдатів РФ": ЗСУ успішно контратакують на важливому напрямку

15:31

Рахунки за світло стануть меншими: яка температура прання є найдешевшою

15:25

Який вигляд має дружина Макса Чмерковського після третіх пологів

15:19

У Росії виступили з новими погрозами в бік НАТО: у чому причина

15:12

Росіяни масованим вогнем криють Херсон: є жертви, під удар потрапила "швидка"Відео

14:49

Забійний засіб забезпечить результат: як прочистити трубу каналізації під землею

14:47

"Росія готує новий наступ": Зеленський сказав терміни і які області під загрозою

14:42

Певні пенсіонери отримають менші пенсії після індексації: у чому причина

14:40

Деяким українцям можуть змінити розмір субсидій: кого торкнеться перерахунок

14:30

Поруч з якими рослинами посадити помідори: найкращі сусіди томатів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти