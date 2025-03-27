Євген Кот і його дружина назвали серйозний діагноз доньки

Пара пройшла серйозне випробування, поки чекала на результати досліджень.

https://glavred.net/starnews/evgeniy-kot-i-ego-zhena-nazvali-sereznyy-diagnoz-docheri-10651049.html Посилання скопійоване

На щастя, з малятком уже все добре / Колаж Главред, фото Instagram/ tatarintseva.kot

Коротко:

На що захворіла донька Євгена Кота

Що робили молоді батьки

Український хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталя Татаринцева розповіли про те, як серйозно захворіла їхня маленька 8-ми місячна донька.

За словами молодої мами, дівчинка захворіла на інфекційне захворювання Розеола, яка спочатку дає високу температуру, а потім викликає висип у дитини. Історією хвороби від імені малятка вона робилася вInstagram.

відео дня

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Татаринцева пише, що спочатку у дівчинки піднялася температура до 39. Мама з татом намагалися збити її, але коли вона піднялася втретє за ніч, молоді батьки вирішили викликати швидку. Тести на грип і ковід виявилися негативними, тому лікарі порадили просто спостерігати за малятком.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

"Температура зникла, але на моєму тілі з'явився висип. Ми зрозуміли, що в мене розеола. Наш педіатр також це підтвердила. Ознаки розеоли: перші три дні висока температура і наступні 3-4 дні червоний висип, який сам проходить", - написала вона.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Пізніше, Наталя Татаринцева написала, що у дитини почалися судоми і здригання.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Невролог, до якого приїхала пара, припустив епілепсію. Що підтвердити діагноз, дитині потрібно було лягти в стаціонар. Після великої кількості досліджень та аналізів, серйозні діагнози, на щастя, не підтвердилися.

Євген Кот із дружиною повідомили про діагноз малечі / Фото Instagram/miss_lelya_kot

"Єдине, що виявили, це наслідки перенесеної розеоли та герпес 6 типу. Саме він дав ускладнення на нервову систему", - підсумували батьки чудової дівчинки.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, український відомий хореограф Женя Кот і його дружина - гімнастка Наталя Татаринцева розповіли,як відбувається виховання їхньої доньки Лелі. У коментарі для програми "Ранок у великому місті" спортсмени зазначили, що у них був складний період і вони буквально не відходили від дитини.

Раніше також Наталія Татаринцева повідомила, що вона, її чоловік та їхня 2-місячна донька захворіли на COVID-19. Як повідомила Наталя у своїх соцмережах, останні дні були складними, з підвищенням температури до 39,3°C.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Євген Кот? Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред