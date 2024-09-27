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Євген Кот сильно захворів і назвав діагноз: що сталося

Олена Кюпелі
27 вересня 2024, 16:15
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Танцюристу і хореографу Євгену Коту стало погано вночі.
Євген Кот серйозно захворів
Євген Кот серйозно захворів / Колаж Главред, фото Instagram/kot_jenya

Український танцюрист, хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Євген Кот поділився нехорошими новинами.

Зокрема, зірковий танцюрист розповів, що серйозно захворів.

На своїй сторінці в Instagram він поділився, що йому стало зле вночі. Зокрема, у селебріті почало боліти горло, з'явився нежить і піднялася температура. До ранку стан Кота тільки погіршився. Він одразу почав лікування і став уникати контакту з дружиною та маленькою донькою, щоб їх не заразити.

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Хто такий Євген Кот?

Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.

Виявилося, що танцюрист заразився вірусом Covid. "А чому б не захворіти тоді, коли в тебе багато справ? Ще, не дай Боже, дитину заразити. Ламає, просто жесть якась. Я так давно не хворів! Лікуємося!" - ділиться Кот.

Євген Кот підхопив корону
Євген Кот підхопив корону / Фото Instagram/kot_jenya

Утім, пізніше він повідомив, що коронавірус тепер протікає значно легше, практично як ГРВІ.

"Уже без температури, але сів голос і горло болить, ніс набряклий. Зараз цей Covid протікає як ГРВІ. Лікар каже, що два-три дні й усе", - додав він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Євген Кот разом із дружиною, танцівницею Наталією Татаринцевою, на початку 2024 року повідомили, що чекають на первістка. У березні пара дізналася, що у них буде дівчинка.

Раніше український актор, режисер і ведучий Ахтем Сеітаблаєв розкрив причину розриву зі своєю молодою нареченою. Пара була заручена з осені 2023 року.

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