"Затягувати було небезпечно": жінка Жені Кота заговорила про складнощі пологів

10 липня в сім'ї танцюристів Євгена Кота і Наталії Татарінцевої народилася донька Леля. Це перша дитина для обох артистів.
Щасливі батьки активно діляться контентом з дівчинкою в соціальних мережах. Наприклад, нещодавно Наталія у своєму блозі в Instagram показала відео з пологового будинку і розповіла, чому народжувала Лелю шляхом екстреного кесаревого розтину.
Пологи виявилися складними через особливості організму Татарінцевої, що могло стати серйозною небезпекою і для мами, і для дитини. "Показання до мого екстреного КР став клінічно вузький таз. Вагітність проходила, як по книжкам, перейми почались на 41 тижні і тривали 14 годин; я дійшла до повного розкриття шийки але голівка була ще далеко і майже три години лишалась на одному місці без просування, тому далі затягувати вже було небезпечно і для Лелі, і для мене", - каже Татарінцева.
Вона також зазначила, що не шкодує, що їй робили кесарів розтин, адже головне, що її донька народилася здоровою за всіма показниками. До того ж єднання дівчинки з батьками почалося одразу в операційній, і Євгену з Наталією вдалося насолодитися кожною його хвилиною.
"Вона одразу відчула моє тепло, груди і поцілунки ще в операційній, а потім вирушила під захист до Тата в його теплі обійми! Зустрілись ми всі разом вже за 30 хв", - розповіла дружина Євгена Кота.
Дивіться відео Наталії Татарінцевої з пологового будинку:
Хто такий Євген Кот?
Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.
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