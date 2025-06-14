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"Це я собі заборонила": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про свою самотність

Анна Підгорна
14 червня 2025, 23:58
238
З метою самозбереження Кароль довелося прийняти непросте рішення.
Тина Кароль
Тіна Кароль зараз - співачка розповіла, чому самотня / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

  • Тіна Кароль розповіла, що їй довелося в собі "вбити" заради кар'єри
  • Артистка розкрила, як проводить свої вечори

Українська співачка Тіна Кароль досягла великих успіхів у світі українського шоу-бізнесу. При цьому зірка залишається одиначкою.

Нещодавно артистка провела зустріч зі студентами Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка. У бесіді з молодим поколінням Кароль розкрила причину своєї самотності.

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Співачка зазначила що це - її захисний механізм і плата за славу. Утім, вона не шкодує, що ситуація склалася саме так: час наодинці вона проводить із користю - у самовдосконаленні та самопізнанні. Прагнення до близькості та довірливих стосунків з іншими людьми Тіні Кароль, за її словами, довелося в собі "вбити", щоб вижити в індустрії шоу-бізнесу.

'Це я собі заборонила': Тіна Кароль зробила відверте зізнання про свою самотність
Тіна Кароль зараз - співачка розповіла, чому самотня / instagram.com/youth_knu

"Я дуже самотня в цій індустрії. Довелося вбити поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів – тільки знайомі. Якщо запитати, як я проводжу вечір, – сама. Тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю, і більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі", - розповіла артистка. Відеофрагмент бесіди з'явився на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram.

'Це я собі заборонила': Тіна Кароль зробила відверте зізнання про свою самотність
Хто така Тіна Кароль / Главред

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Хто така Тіна Кароль?

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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