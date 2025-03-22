Повернутися у форму: дружина Тігіпка розповіла, як відмовилася від напою і схудла

Молода жінка розкрила подробиці того, як швидко прийшла у форму.

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Сергій Тігіпко та Алла Зіневич з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Який зараз вигляд має дружина Тігіпка

Що вона робить для схуднення

Третя дружина банкіра і політика Сергія Тігіпка Алла Зіневич-Тігіпко назвала простий спосіб, за допомогою якого вона повернула собі допологову форму.

Про це вона написала у своєму Instagram і засвітила красиве рельєфне тіло навіть після 4-х пологів. "Це капучино. На будь-якому молоці. На рослинному або тваринному. Мій організм сприймав цей напій як десерт і піднімав інсулін. Зараз тільки американо і тільки 1 раз на день максимум 2", - написала вона.

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За її словами, саме відмова від цього напою допомогла їй повернутися у форму.

Алла Зіневич і Сергій Тігіпко приховували свій роман до осені 2021 року. Тоді пара разом прийшла на конкурс "Міс Україна Всесвіт". До того моменту модель уже подарувала бізнесменові трьох дітей.

Жека Тігіпко показала "шкідливі" продукти / Фото Instagram/alla_zinevych_tigipko

Подробиці стосунків сім'я не розкриває, але вони зав'язалися ще до того, як Тігіпко офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Вікторією (2004-2018) (старший із трьох синів Сергія та Алли з'явився на світ 2011 року - прим. редактора).

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