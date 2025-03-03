"Я не винна": відома акторка зізналася, чому її не затверджують на ролі в кіно

Віра Кобзар розкрила несподівану причину.

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Віра Кобзар з серіалу Ромео і Джульєтта з Черкас розповіла про складнощі у роботі / колаж: Главред, фото: instagram.com/regulav, Пресслужба

Зірка серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" Віра Кобзар вміло балансує між театральною сценою, кінозйомками та реальним життям. Її акторські проєкти розписані на два роки вперед. Щоправда, і вона стикається з несподіваними викликами в індустрії.

Неперевершеній Вірі Кобзар 45 років, і саме через надто молодий вигляд на свій вік їй відмовили одразу у двох повнометражних проєктах. Яких саме, акторка не розсекречує.

"Я записувала проби, велися перемовини. І через прекрасну генетику, гарний зовнішній вигляд і молодість у 45 з гаком я не знімаюся. Я ж не винна, що маю такий вигляд у цьому віці", – розповіла Віра Кобзар у програмі Ближче до зірок.

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Не виключено, що на такий розкішний вигляд акторку надихає нове кохання. Чотири роки тому вона розлучилася з чоловіком Олександром Кобзарем після 20-річного шлюбу і про особисте життя відтоді не говорить. Але команді Ближче до зірок натякнула – більше не самотня: "Я щаслива людина. Я маю всього і достатньо, аби бути щасливою".

Цікаво, що попри всі відмови зйомок зірці не бракує. Вже сьогодні, о 22:00, на телеканалі ТЕТ стартує довгоочікуване продовження комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 3", де Віра Кобзар зіграла маму головної героїні Юлі. У третьому сезоні емоцій, а з ними й конфліктів між персонажами стане ще більше, адже Юля та Рома нарешті потішать новиною про поповнення. В очікуванні первістка подружжя відкриє власний бізнес, а їхні батьки розпочнуть змагання за звання кращого дідуся та бабусі.

Ромео і Джульєтта з Черкас на ТЕТ / Пресслужба

Як улюблені герої проходитимуть випробування вагітністю, дивіться у прем’єрних серіях "Ромео і Джульєтта з Черкас 3" з понеділка по четвер, о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

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