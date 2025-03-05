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Павла Дурова "застукали" на побаченні з Джаредом Лето

Анна Підгорна
5 березня 2025, 19:33
229
Незвичайну парочку помітили в одному з ресторанчиків Парижа.
Джаред Лето, Павло Дуров
Джаред Лето і Павло Дуров зустрілися у Франції / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto, instagram.com/durov

Коротко:

  • Понад півроку Дуров перебуває у Франції під підпискою про невиїзд
  • У Парижі його розважає Джаред Лето

Бізнесмен і засновник Telegram і ВК Павло Дуров не залишає Францію із серпня 2024 року - він перебуває під підпискою про невиїзд, поки триває розслідування його правопорушень за шістьма пунктами (співучасть у забезпеченні незаконних транзакцій, відмова від надання уповноваженим органам даних і т.д.).

Однак у Парижі підприємцю в оточенні відомих особистостей і розкоші нудьгувати не доводиться. Приміром, нещодавно Дурова підловили на "побаченні" з Джаредом Лето, лідером гурту Thirty Seconds to Mars, який нещодавно оскандалився своєю любов'ю до "російського духу" і російських артистів.

відео дня

Фото, на якому Павло і Джаред сидять в одному з паризьких ресторанів і мило розмовляють, швидко розлетілося Мережею. Раніше в близькій дружбі вони помічені не були, причина зустрічі Дурова і Лето невідома.

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії, де через 20 років після розлучення зіграють закоханих.

Також зірка "Матриці" і "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.

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Хто такий Павло Дуров?

Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

Хто такий Джаред Лето?

Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

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