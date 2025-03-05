Павла Дурова "застукали" на побаченні з Джаредом Лето

Незвичайну парочку помітили в одному з ресторанчиків Парижа.

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Джаред Лето і Павло Дуров зустрілися у Франції / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto, instagram.com/durov

Коротко:

Понад півроку Дуров перебуває у Франції під підпискою про невиїзд

У Парижі його розважає Джаред Лето

Бізнесмен і засновник Telegram і ВК Павло Дуров не залишає Францію із серпня 2024 року - він перебуває під підпискою про невиїзд, поки триває розслідування його правопорушень за шістьма пунктами (співучасть у забезпеченні незаконних транзакцій, відмова від надання уповноваженим органам даних і т.д.).

Однак у Парижі підприємцю в оточенні відомих особистостей і розкоші нудьгувати не доводиться. Приміром, нещодавно Дурова підловили на "побаченні" з Джаредом Лето, лідером гурту Thirty Seconds to Mars, який нещодавно оскандалився своєю любов'ю до "російського духу" і російських артистів.

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Фото, на якому Павло і Джаред сидять в одному з паризьких ресторанів і мило розмовляють, швидко розлетілося Мережею. Раніше в близькій дружбі вони помічені не були, причина зустрічі Дурова і Лето невідома.

random Pavel Durov Jared Leto dinner

feels very tender pic.twitter.com/jFN7RoWcTs - sascha (@SaschaAmato) March 4, 2025

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