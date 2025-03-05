Павла Дурова "застукали" на побаченні з Джаредом Лето

Коротко:
- Понад півроку Дуров перебуває у Франції під підпискою про невиїзд
- У Парижі його розважає Джаред Лето
Бізнесмен і засновник Telegram і ВК Павло Дуров не залишає Францію із серпня 2024 року - він перебуває під підпискою про невиїзд, поки триває розслідування його правопорушень за шістьма пунктами (співучасть у забезпеченні незаконних транзакцій, відмова від надання уповноваженим органам даних і т.д.).
Однак у Парижі підприємцю в оточенні відомих особистостей і розкоші нудьгувати не доводиться. Приміром, нещодавно Дурова підловили на "побаченні" з Джаредом Лето, лідером гурту Thirty Seconds to Mars, який нещодавно оскандалився своєю любов'ю до "російського духу" і російських артистів.
Фото, на якому Павло і Джаред сидять в одному з паризьких ресторанів і мило розмовляють, швидко розлетілося Мережею. Раніше в близькій дружбі вони помічені не були, причина зустрічі Дурова і Лето невідома.
random Pavel Durov Jared Leto dinner- sascha (@SaschaAmato) March 4, 2025
feels very tender pic.twitter.com/jFN7RoWcTs
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Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії, де через 20 років після розлучення зіграють закоханих.
Також зірка "Матриці" і "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.
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Хто такий Павло Дуров?
Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.
Хто такий Джаред Лето?
Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.
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