Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

Анна Підгорна
28 травня 2025, 01:39
17
Після інциденту Спірс поскаржилася на стюардесу - на щастя, обійшлося без бійки.
Брітні Спірс
Брітні Спірс зараз - співачка влаштувала дебош у літаку / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

  • У Лос-Анджелесі Спірс доставили на бесіду з органами влади
  • У літаку, яким зірка летіла до Каліфорнії, вона порушила кілька правил

Американська співачка Брітні Спірс відома своїми епатажними витівками, які часом дуже турбують її шанувальників. Співачка танцює напівоголеною, вплутується в бійки і не відмовляє собі в тому, щоб пропустити чарочку чогось міцного.

Наприклад, нещодавно через її експерименти з алкоголем Брітні ледь не зняли з літака. У своєму блозі в Instagram артистка розповіла, що в літаку з Кабо-Сан-Лукас до Лос-Анджелеса вона вперше спробувала горілку. Після цього Спірс захотілося курити. Її друг запропонував їй запалену сигарету, у зв'язку з чим зірка припустила (помилково), що в салоні можна палити.

відео дня

Бортпровідники зробили Брітні Спірс зауваження і повідомили про її поведінку правоохоронним органам, які після висадки провели з артисткою роз'яснювальну бесіду. Також їй було винесено офіційне попередження, повідомляє видання People.

Зірка зі свого боку стверджує, що за свою поведінку вона вибачилася ще на борту літака, і все було б добре, якби одна зі стюардес не почала прискіпуватися до неї ще під час посадки. "Стюардеса викликала представників влади, тому що я курила сигарету!!! І поставила мене в незручне становище, що, чорт забирай, мені здалося занадто, але я їй не сподобалася, тільки-но я увійшла в літак!!! Перші 20 хвилин у літаку нікого не було, і вона не давала мені встати з місця, я хотіла піднятися!!! Вона поводилася так дивно, щоб переконатися, що я сиджу, і це було ніяково!!! Мені не сподобалося, що вона пристебнула мене ременем безпеки і вдерлася в мій простір!!!" - поскаржилася Брітні Спірс.

Брітні Спірс
Брітні Спірс зараз - співачка влаштувала дебош у літаку / instagram.com/britneyspears

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бен Аффлек, який нещодавно знову став холостяком, ревнує свою колишню дівчину Ану де Армас до іншого голлівудського актора - Тома Круза.

Також у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що 64-річний голлівудський актор Девід Духовни таємно одружився з 31-річною продавщицею смузі, з якою зустрічався до цього 8 років.

Читайте також:

Хто така Брітні Спірс?

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Брітні Спірс новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

02:05Війна
"Тенденція йде до збільшення": чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

"Тенденція йде до збільшення": чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

01:19Війна
Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

00:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати українською "пионы": багато українців роблять велику помилку

Як сказати українською "пионы": багато українців роблять велику помилку

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

Гороскоп на завтра 28 травня: Терезам - заздрощі, Стрільцям - несподівані гроші

Гороскоп на завтра 28 травня: Терезам - заздрощі, Стрільцям - несподівані гроші

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

Гороскоп Таро на завтра 28 травня: Скорпіонам - вибрати радість, Терезам - великі зміни

Гороскоп Таро на завтра 28 травня: Скорпіонам - вибрати радість, Терезам - великі зміни

Останні новини

02:30

"Трамп зміцнив Путіна": чи є шанс на повалення влади в РФ

02:05

У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

02:04

Більшість робить це неправильно: як складати постільну білизну

01:39

Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

01:30

Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
01:19

"Тенденція йде до збільшення": чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

00:33

Ситуація загострюється: Генштаб розповів, де тривають найзапекліші бої

00:20

Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

27 травня, вівторок
23:59

Ще один ляпас: тепер отримав Григорій РешетникВідео

Реклама
23:31

"Їй потрібні наші молитви": Шакіра сильно впала на сценіВідео

23:27

Це не "розчарування", а сигнал Кремлю: Держдеп пояснив заяви Трампа про Путіна

23:17

"Зменшую бухич": колишня Потапа розповіла, як худне, якщо вага стоїть на місці

22:47

"Зі своїм": Віра Брежнєва показала каблучку на безіменному пальці

22:16

Чи отримає Україна Taurus після візиту Зеленського до Німеччини: подробиці

22:06

Звернення Трампа до Путіна і нові переговори: головні новини України (дайджест)

22:03

"Йому дуже сильно прилітає": які проблеми у сина Потапа

21:19

"Вони у Росії мають відчути наслідки": Зеленський готує дзеркальні відповіді

21:17

Не чекайте, поки загориться лампочка: експерт розкрив небезпеку низького рівня пального

21:13

Що насправді сталось із генералом Суровікіним і де він зараз - звіт розвідки

21:01

Через чотири місяці після розлучення: Джессіка Альба завела новий роман

Реклама
20:54

Литимуть сильні дощі з грозами: стало відомо, скільки триватимуть опади

20:48

В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон: міністр розповів деталі

20:37

Знають одиниці: кому категорично не можна їсти редиску і чомуВідео

20:18

Цибуля буде великою і соковитою: простий рецепт підживлення, який може зробити коженВідео

20:10

РФ зараз у вигідній позиції: експерт назвав єдиний спосіб розгромити РосіюВідео

19:58

США мають "хороший" мирний план, який не подобається ні Україні, ні РФ - Келлог

19:29

Синоптики попереджають про небезпеку: які регіони атакує шторм

19:15

Навіщо зберігати сіль у холодильнику: блогерка дала неочікувану відповідь

18:58

"Грає з вогнем": Трамп жорстко звернувся до Путіна і заявив про "погані речі" для РФ

18:57

Ціни на А-95 здіймаються вгору: де в Україні найдорожчий і найдешевший бензин

18:47

У Трампа лишився важіль: в ОП розповіли, що може змусити Путіна до переговорів

18:40

У Ватикані озвучили план завершення війни в Україні - Папа Римський назвав нюанс

18:27

РФ накопичила війська біля північних областей України: яка існує загроза

18:17

Чи можна забирати речі з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

18:09

Тепла підлога без помилок — що варто знати перед монтажем

18:07

Розвага з користю: телеканал 1+1 Україна розшукує 1200 кмітливих українців для участі у другому сезоні "Клубу 1%"

18:04

"Там треба притиратися": Наталія Валевська розкрила подробиці нового роману

17:59

В РФ почнуться репресії проти росіян, що підтримують війну - в чому причинаВідео

17:53

Станція-привид: яку київську станцію метро так і не відкрили для пасажирівВідео

17:53

Можуть не пропустити: що не можна провозити з собою через кордон у 2025 році

Реклама
17:37

Компенсації за комунальні послуги: уряд схвалив важливе рішення

17:37

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

17:26

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

17:23

РФ готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми - NYT

17:15

США отримали умови України для угоди з Росією: у Трампа пригрозили КремлюВідео

17:14

Неймовірна загадка для найрозумніших: чим відрізняються 2 кошенят

17:12

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

17:09

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

17:01

Долар невпинно росте, а євро може побити "рекорд": новий курс валют

16:53

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти