Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

Коротко:
- У Лос-Анджелесі Спірс доставили на бесіду з органами влади
- У літаку, яким зірка летіла до Каліфорнії, вона порушила кілька правил
Американська співачка Брітні Спірс відома своїми епатажними витівками, які часом дуже турбують її шанувальників. Співачка танцює напівоголеною, вплутується в бійки і не відмовляє собі в тому, щоб пропустити чарочку чогось міцного.
Наприклад, нещодавно через її експерименти з алкоголем Брітні ледь не зняли з літака. У своєму блозі в Instagram артистка розповіла, що в літаку з Кабо-Сан-Лукас до Лос-Анджелеса вона вперше спробувала горілку. Після цього Спірс захотілося курити. Її друг запропонував їй запалену сигарету, у зв'язку з чим зірка припустила (помилково), що в салоні можна палити.
Бортпровідники зробили Брітні Спірс зауваження і повідомили про її поведінку правоохоронним органам, які після висадки провели з артисткою роз'яснювальну бесіду. Також їй було винесено офіційне попередження, повідомляє видання People.
Зірка зі свого боку стверджує, що за свою поведінку вона вибачилася ще на борту літака, і все було б добре, якби одна зі стюардес не почала прискіпуватися до неї ще під час посадки. "Стюардеса викликала представників влади, тому що я курила сигарету!!! І поставила мене в незручне становище, що, чорт забирай, мені здалося занадто, але я їй не сподобалася, тільки-но я увійшла в літак!!! Перші 20 хвилин у літаку нікого не було, і вона не давала мені встати з місця, я хотіла піднятися!!! Вона поводилася так дивно, щоб переконатися, що я сиджу, і це було ніяково!!! Мені не сподобалося, що вона пристебнула мене ременем безпеки і вдерлася в мій простір!!!" - поскаржилася Брітні Спірс.
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Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
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