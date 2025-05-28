Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

Після інциденту Спірс поскаржилася на стюардесу - на щастя, обійшлося без бійки.

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Брітні Спірс зараз - співачка влаштувала дебош у літаку / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

У Лос-Анджелесі Спірс доставили на бесіду з органами влади

У літаку, яким зірка летіла до Каліфорнії, вона порушила кілька правил

Американська співачка Брітні Спірс відома своїми епатажними витівками, які часом дуже турбують її шанувальників. Співачка танцює напівоголеною, вплутується в бійки і не відмовляє собі в тому, щоб пропустити чарочку чогось міцного.

Наприклад, нещодавно через її експерименти з алкоголем Брітні ледь не зняли з літака. У своєму блозі в Instagram артистка розповіла, що в літаку з Кабо-Сан-Лукас до Лос-Анджелеса вона вперше спробувала горілку. Після цього Спірс захотілося курити. Її друг запропонував їй запалену сигарету, у зв'язку з чим зірка припустила (помилково), що в салоні можна палити.

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Бортпровідники зробили Брітні Спірс зауваження і повідомили про її поведінку правоохоронним органам, які після висадки провели з артисткою роз'яснювальну бесіду. Також їй було винесено офіційне попередження, повідомляє видання People.

Зірка зі свого боку стверджує, що за свою поведінку вона вибачилася ще на борту літака, і все було б добре, якби одна зі стюардес не почала прискіпуватися до неї ще під час посадки. "Стюардеса викликала представників влади, тому що я курила сигарету!!! І поставила мене в незручне становище, що, чорт забирай, мені здалося занадто, але я їй не сподобалася, тільки-но я увійшла в літак!!! Перші 20 хвилин у літаку нікого не було, і вона не давала мені встати з місця, я хотіла піднятися!!! Вона поводилася так дивно, щоб переконатися, що я сиджу, і це було ніяково!!! Мені не сподобалося, що вона пристебнула мене ременем безпеки і вдерлася в мій простір!!!" - поскаржилася Брітні Спірс.

Брітні Спірс зараз - співачка влаштувала дебош у літаку / instagram.com/britneyspears

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