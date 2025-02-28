Брітні Спірс "накинулася" на ексчоловіка: "На хлопця потрібно надіти намордник"

Інсайдер розповів, що ображає Спірс через півтора року після розставання.

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Брітні Спірс хоче надіти намордник на Сема Асгарі - що сталося / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghari

Коротко:

Брітні Спірс і Сем Асгарі розійшлися влітку 2023 року

Співачка зараз невисокої думки про колишнього чоловіка, який говорить про неї в пресі тільки хороше

Стосунки, а потім і шлюб із моделлю, фітнес-тренером і актором-початківцем Семом Асгарі багато хто вважав мезальянсом для Брітні Спірс. Однак їхні стосунки тривали сім років (з них 14 місяців - в офіційному шлюбі), і довго здавалися вельми щасливими.

Після вельми мирного розставання влітку 2023 року Асгарі з винятковою ніжністю відгукується про свою зоряну колишню, не коментуючи чуток про її нестабільний психічний стан. Чого не скажеш про Спірс.

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Видання Radar Online поспілкувалося з джерелом із близького оточення Бріт, яке повідомило, що поп-ікона налаштована проти Сема вельми агресивно. Вона нібито шукає спосіб заборонити йому згадувати про неї у своїх інтерв'ю, бо вважає, що Асгарі намагається розкрутити свою кар'єру за рахунок її імені, мовляв, це нервувало Спірс ще під час їхніх стосунків, а тепер і зовсім виводить із себе.

"Брітні в люті через те, що її колишній чоловік постійно згадує її ім'я! Вона каже, що з неї вистачить його витівок, і хоче, щоб він зав'язав з ними назавжди! Вона каже, що хлопцеві потрібно надіти намордник. І крапка. Сем дійсно думав, що одруження з Брітні принесе йому зоряну славу, але давайте не будемо обманювати себе. Єдина причина, з якої хтось бере слухавку, коли він телефонує, - це його зв'язок із нею! Вона повністю перестала бути його квитком до слави і хоче, щоб він теж рухався далі. Брітні хоче, щоб він перестав користуватися їхнім минулим заради уваги! Але наразі він, схоже, не розуміє, куди вона хилить. Вони були одружені трохи більше року, тож, звичайно, у нього скоро закінчиться запас розповідей про їхнє коротке спільне життя. Але зараз він, здається, говорить про їхній шлюб набагато більше, ніж коли вони були разом, що здається Брітні дуже дивним і трохи іронічним. Може, якби він більше думав і старався під час стосунків, то, можливо, вони б досі були разом", - повідомив інсайдер.

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