Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Старша дочка Джолі та Пітта перетворюється на красиву молоду жінку.

https://glavred.net/starnews/vysokaya-i-dlinnovolosaya-starshaya-doch-dzholi-i-pitta-stala-nastoyashchey-krasavicey-10652894.html Посилання скопійоване

Анджеліна Джолі виховує красуню-дочку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Який вигляд має старша донька Анджеліни Джолі

На кого вона стала схожа

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі продемонструвала своє довге волосся, прямуючи на танцювальний клас у Лос-Анджелесі.

18-річна дівчина уклала волосся у високий пучок у середу після дебюту з рожевою стрижкою "їжачок" понад рік тому, пише Page Six.

відео дня

Вона була одягнена в чорну толстовку, мішкуваті штани і шльопанці, доповнивши вихід золотими сережками-кільцями і каблучкою на великому пальці.

Шило з мамою / Фото Instagram/shiloh.joliep

Фото молодої дівчини можна подивитися тут

Шайло, яка торік прибрала "Пітт" зі свого прізвища, раніше була помічена такою, що прямує на танцювальний клас у лютому. У той час вона поводилася стримано і ховала свої світлі локони під толстовкою з капюшоном.

У той час дівчина також носила мішкуваті джинси і кросівки. Судячи з усього, Шайло відростила волосся після того, як збрила його приблизно в серпні 2023 року. У неї також було коротке волосся, коли вона демонструвала свої танцювальні рухи у відео, яким поділилася хореограф Ліл Келаан Картер у травні 2024 року.

За словами її знаменитої матері, танцівниця-початківець уникає уваги і "вкрай потайлива" щодо свого життя.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався по Голлівуду на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред