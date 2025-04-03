Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Коротко:
- Який вигляд має старша донька Анджеліни Джолі
- На кого вона стала схожа
Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі продемонструвала своє довге волосся, прямуючи на танцювальний клас у Лос-Анджелесі.
18-річна дівчина уклала волосся у високий пучок у середу після дебюту з рожевою стрижкою "їжачок" понад рік тому, пише Page Six.
Вона була одягнена в чорну толстовку, мішкуваті штани і шльопанці, доповнивши вихід золотими сережками-кільцями і каблучкою на великому пальці.
Фото молодої дівчини можна подивитися тут
Шайло, яка торік прибрала "Пітт" зі свого прізвища, раніше була помічена такою, що прямує на танцювальний клас у лютому. У той час вона поводилася стримано і ховала свої світлі локони під толстовкою з капюшоном.
У той час дівчина також носила мішкуваті джинси і кросівки. Судячи з усього, Шайло відростила волосся після того, як збрила його приблизно в серпні 2023 року. У неї також було коротке волосся, коли вона демонструвала свої танцювальні рухи у відео, яким поділилася хореограф Ліл Келаан Картер у травні 2024 року.
За словами її знаменитої матері, танцівниця-початківець уникає уваги і "вкрай потайлива" щодо свого життя.
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Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався по Голлівуду на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.
Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
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Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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