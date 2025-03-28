Зрадниця Бльоданс уявила себе Анджеліною Джолі: "Мене часто порівнюють"

Скромність ніколи не була коником Евеліни Бльоданс, але тут пристосуванка задерла планку вище нікуди.

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Евеліна Бльоданс новини - зрадниця хоче зіграти Лару Крофт / колаж: Главред, фото: instagram.com/bledans

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Бльоданс заявила про свою схожість із Джолі

Артистка мріє відібрати в Енджі роль

У квітні зрадниці-акторці Евеліні Бльоданс виповниться 56 років, але з гідністю приймати це вона не має наміру. Нещодавно артистка зганьбилася своєю заявою про "голлівудські" творчі плани.

В інтерв'ю для росЗМІ Бльоданс довго і барвисто розповідала, як доглядає за собою, а потім і зовсім порівняла себе з американською акторкою Анджеліною Джолі, мовляв, їх часто плутають. У зв'язку з цим зрадниця озвучила свою мрію - посунути Енджі з п'єдесталу і зіграти Лару Крофт (головна героїня однойменного пригодницького бойовика 2001 року, яку зіграла Джолі - прим. редактора). Щоправда, відповідного Бльоданс віку.

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"Мене часто порівнюють із нашою улюбленою Анджеліною Джолі. І в мене виникла думка зіграти вікову Лару Крофт. Чому б і ні? Ніхто ж не каже, що цей персонаж має бути вічно молодим", - розмірковує артистка.

Евеліна Бльоданс вважає, що вона схожа на Анджеліну Джолі / колаж: Главред, фото: instagram.com/bledans

Лара Крофт у виконанні Анджеліни Джолі / imdb.com

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Раніше Главред розповідав, що зрадниця Наташа Корольова опинилася по вуха в боргах. Співачка забула про елементарну справу, яка виставляє її вельми безвідповідальною.

Також стало відомо, що на онука Алли Пугачової і старшого сина Крістіни Орбакайте Нікіту Преснякова подав до суду його близький друг. У справу втягнута також дружина Микити.

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Хто така Евеліна Бльоданс? Евеліна Бльоданс - акторка кіно, театру та озвучки, ведуча. Популярність здобула завдяки зйомкам в українському гумористичному серіалі "Маски-Шоу" (1991-2005). Із січня 2023 року входить до санкційного списку РНБО - Бльоданс публічно заявляла, "що Крим ніколи не був українським".

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