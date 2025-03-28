Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зрадниця Бльоданс уявила себе Анджеліною Джолі: "Мене часто порівнюють"

Анна Підгорна
28 березня 2025, 01:30
14
Скромність ніколи не була коником Евеліни Бльоданс, але тут пристосуванка задерла планку вище нікуди.
Евеліна Бледанс
Евеліна Бльоданс новини - зрадниця хоче зіграти Лару Крофт / колаж: Главред, фото: instagram.com/bledans

Стисло:

  • Бльоданс заявила про свою схожість із Джолі
  • Артистка мріє відібрати в Енджі роль

У квітні зрадниці-акторці Евеліні Бльоданс виповниться 56 років, але з гідністю приймати це вона не має наміру. Нещодавно артистка зганьбилася своєю заявою про "голлівудські" творчі плани.

В інтерв'ю для росЗМІ Бльоданс довго і барвисто розповідала, як доглядає за собою, а потім і зовсім порівняла себе з американською акторкою Анджеліною Джолі, мовляв, їх часто плутають. У зв'язку з цим зрадниця озвучила свою мрію - посунути Енджі з п'єдесталу і зіграти Лару Крофт (головна героїня однойменного пригодницького бойовика 2001 року, яку зіграла Джолі - прим. редактора). Щоправда, відповідного Бльоданс віку.

відео дня

"Мене часто порівнюють із нашою улюбленою Анджеліною Джолі. І в мене виникла думка зіграти вікову Лару Крофт. Чому б і ні? Ніхто ж не каже, що цей персонаж має бути вічно молодим", - розмірковує артистка.

Евеліна Бледанс
Евеліна Бльоданс вважає, що вона схожа на Анджеліну Джолі / колаж: Главред, фото: instagram.com/bledans
Лара Крофт
Лара Крофт у виконанні Анджеліни Джолі / imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що зрадниця Наташа Корольова опинилася по вуха в боргах. Співачка забула про елементарну справу, яка виставляє її вельми безвідповідальною.

Також стало відомо, що на онука Алли Пугачової і старшого сина Крістіни Орбакайте Нікіту Преснякова подав до суду його близький друг. У справу втягнута також дружина Микити.

Читайте також:

Хто така Евеліна Бльоданс?

Евеліна Бльоданс - акторка кіно, театру та озвучки, ведуча. Популярність здобула завдяки зйомкам в українському гумористичному серіалі "Маски-Шоу" (1991-2005). Із січня 2023 року входить до санкційного списку РНБО - Бльоданс публічно заявляла, "що Крим ніколи не був українським".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Евеліна Бледанс новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

"Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

01:16Світ
"Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

"Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

00:17Фронт
Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотів

Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотів

23:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Усе сумно: з'явилися новини про стан Махаеля Шумахера

Усе сумно: з'явилися новини про стан Махаеля Шумахера

Усе у вогні, пошкоджено будинки та машини: як виглядає Дніпро після потужних прильотів

Усе у вогні, пошкоджено будинки та машини: як виглядає Дніпро після потужних прильотів

Останні новини

02:55

Гороскоп на завтра 29 березня: Близнюкам - хороші новини, Стрільцям - радість

02:30

"Перспектив немає": з'явився сумний прогноз щодо перемир'я в Чорному моріВідео

02:25

Гороскоп на квітень 2025 для Близнюків: розлучення, прибуток і важливий листВідео

01:30

Зрадниця Бльоданс уявила себе Анджеліною Джолі: "Мене часто порівнюють"

01:16

"Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військовихАндрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових
00:26

Утікача Олександра Волошина пограбували в Польщі: "Дуже радий, що це сталося"

00:17

"Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

27 березня, четвер
23:36

Чи має Вакарчук статус учасника бойових дій - менеджер співака дала відповідь

23:29

Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотівФотоВідео

Реклама
23:23

Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

23:09

РФ буде звертатись до ООН щодо територій України: дипломат попередив про загрозу

23:00

"Немає жодного секрету": Монатік уперше розповів, як звуть його третього сина

22:42

В Україні масово блокують банківські рахунки: за що покарали 26 тисяч громадян

22:36

Мобілізація соліста гуртуДК Енергетик: дружина Якова Марного розкрила подробиціВідео

22:14

РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФВідео

22:11

Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

21:55

"Наша крихітка": Світлана Білоножка вразила виглядом своєї онуки

21:49

"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

21:32

Дружина Ігоря Ніколаєва виставила напоказ "втомлене" декольтеВідео

21:21

Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронівФото

Реклама
21:16

Євген Кот і його дружина назвали серйозний діагноз доньки

21:15

Популярна помилка, що псує техніку: яке сміття не можна прибирати пилососомВідео

21:10

Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани "історичного масштабу"

21:09

Аллі Пугачовій помстилися в РФ - що сталося

21:06

Оновлена версія договору про ресурси покликана витіснити Європу з України - ЗМІ

20:45

Яка країна є батьківщиною борщу: несподівана відповідь вразить просто наповал

20:21

Бере 6 дол з клієнта: російський співак став трансом у США і оселився на вулиці

20:18

Таємно споживають електроенергію: експерти назвали 3 "прилади-вампіри"

20:12

Ольга Сумська показала чесну красу на селфі без макіяжу

19:40

Для чого потрібні ручки над дверима в авто: справжня відповідь здивує багатьох

19:32

В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

19:14

Про це знають одиниці: як законно зменшити платежі за комунальні послуги

19:12

Тяжкохворий Кадиров посварився з Кремлем: ЗМІ дізналися деталі конфлікту

19:10

Атаки на Харків і Дніпро: терор заради терору триваєПогляд

18:49

Коли діставати картоплю з льоху для посадки: точний час для багатого врожаю

18:45

Росія порушила "енергетичне перемир'я": Зеленський віддав наказ Міноборони

18:44

Ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке: що зросте на 10%

18:35

"Вони — динозаври": Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним

18:20

Фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025 мобілізувалиВідео

18:14

Зеленський назвав 2 європейські країни, які будуть на мирних переговорах щодо України

Реклама
18:13

Деталі розміщення миротворців в Україні: Зеленський анонсував нові рішення

17:56

Україна отримала багато договорів про корисні копалини: Зеленський розкрив важливі деталі

17:54

Мінус 12% за тиждень: в Україні "обвалились" ціни на базовий продукт

17:38

РФ звинуватила Україну в ударах по енергетиці - Генштаб поставив на місце ворога

17:33

Ще три області під загрозою: Зеленський попередив про новий наступ Росії

16:47

Які овочі садити у квітні у відкритий ґрунт: урожай попре як на дріжджах

16:36

Названо регіони та ключові завдання: нові деталі розміщення миротворців в Україні

16:30

Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу – КлименкоВідео

16:24

Українці можуть отримати від держави гроші на перший внесок за житло - деталі

16:21

Франція та Британія терміново відправляє військову делегацію до України - Макрон

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти