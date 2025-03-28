Стисло:
- Бльоданс заявила про свою схожість із Джолі
- Артистка мріє відібрати в Енджі роль
У квітні зрадниці-акторці Евеліні Бльоданс виповниться 56 років, але з гідністю приймати це вона не має наміру. Нещодавно артистка зганьбилася своєю заявою про "голлівудські" творчі плани.
В інтерв'ю для росЗМІ Бльоданс довго і барвисто розповідала, як доглядає за собою, а потім і зовсім порівняла себе з американською акторкою Анджеліною Джолі, мовляв, їх часто плутають. У зв'язку з цим зрадниця озвучила свою мрію - посунути Енджі з п'єдесталу і зіграти Лару Крофт (головна героїня однойменного пригодницького бойовика 2001 року, яку зіграла Джолі - прим. редактора). Щоправда, відповідного Бльоданс віку.
"Мене часто порівнюють із нашою улюбленою Анджеліною Джолі. І в мене виникла думка зіграти вікову Лару Крофт. Чому б і ні? Ніхто ж не каже, що цей персонаж має бути вічно молодим", - розмірковує артистка.
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Хто така Евеліна Бльоданс?
Евеліна Бльоданс - акторка кіно, театру та озвучки, ведуча. Популярність здобула завдяки зйомкам в українському гумористичному серіалі "Маски-Шоу" (1991-2005). Із січня 2023 року входить до санкційного списку РНБО - Бльоданс публічно заявляла, "що Крим ніколи не був українським".
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