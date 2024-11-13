"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

Анжеліка Варум видала несподівану правду про шлюб із Леонідом Агутіним.

https://glavred.net/starnews/po-nuzhde-otoshchavshaya-varum-sdelala-otkrovennoe-priznanie-o-brake-s-agutinym-10614077.html Посилання скопійоване

Леонід Агутін і Анжеліка Варум мають тривалий досвід стосунків / Колаж Главред, фото - скріншот YouTube

Коротко:

Варум зробила чесну заяву про шлюб

Що вона думає про прихильниць чоловіка

Російські співаки Леонід Агутін і Анжеліка Варум, вже довгий час є об'єктами обговорення і мовчать про те, що терористична Росія напала на мирну Україну.

Як правило, артистів підозрюють у тому, що вони розлучилися.

відео дня

Як розповіла Анжеліка Варум пропагандистському виданню "Московский комсомолец", їхній шлюб з Агутіним тримається на "нужде".

"Є тільки потреба один в одному. Якщо ця потреба є, то буде все добре. Немає потреби - немає шлюбу. Усе дуже просто. Жодних інших секретів у мене немає", - додала вона.

Тим часом її чоловік Агутін зізнався, що його донині атакують шанувальниці з непристойними пропозиціями. Тим часом Варум заявила, що їй все одно. "Хлопці, у цьому віці вже не рефлексуєш на такі речі", - додала вона.

Крім того, на нещодавньому публічному заході Варум з'явилася дуже стрункою. За інформацією ЗМІ, востаннє вона так виглядала ще в молодості.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що дочка Анжеліки Варум одягла білу перуку, наклеїла вуса. З глузуванням в очах родичка зірок постала перед публікою в блузці з глибоким декольте і шкіряній куртці. Несподіване перевтілення було на честь Геловіна.

А також співак Леонід Агутін відповів російському депутату Сергію Миронову, який звинуватив його в підтримці збройних сил України.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред