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Дмитро Кулеба показав своє перше татуювання - що і де набив ексміністр

Анна Підгорна
20 листопада 2024, 11:03
136
Про своє рішення політик повідомив на 1000-ий день повномасштабної війни в Україні.
Дмитрий Кулеба
Дмитро Кулеба новини - Дмитро Кулеба зробив татуювання / колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Стисло:

  • Дмитро Кулеба висловився про 1000 днів повномасштабної війни
  • Ексміністр показав тату на передпліччі

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оригінальним способом "відзначив" 1000 днів повномасштабного протистояння України агресору. На честь цієї дати він вирішив зробити дещо, що запам'ятається, те, що залишиться з ним на все життя.

Політик у своєму блозі в Instagram показав фото свого передпліччя з татуюванням - першим на його тілі. Кулеба набив цитату українського поета і художника Тараса Шевченка з поеми "Доля": "Ми не лукавили з тобою".

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У підписі до знімка ексміністр нагадав про важливість української боротьби за свободу, та закликав пишатися тим, як героїчно наш народ уже 1000 днів чинить опір окупанту. Наш приклад стійкості має, на думку Дмитра Кулеби, бути однозначний і очевидний абсолютно всім і кожному.

"Давайте не засмучувати Кобзаря, що ми за 180 років аніскільки не змінилися. Маємо оплакувати загиблих, чесно усвідомлювати силу ворога і власні вади, але ніколи не лукавити один з одним, вірити у кращу долю нашої прекрасної країни та людей і щодня працювати на неї. І ми самі, і ворог, і партнери мають чути, що нас не зламати. Слава Україні і українцям!" - написав політик.

татуювання Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба новини - Дмитро Кулеба зробив татуювання / instagram.com/dmytro_kuleba

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Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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