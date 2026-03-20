Колишній наречений Melovin розповів про новий роман

Меловін і Петро Злотя розірвали заручини місяць тому.

Melovin особисте життя — екснаречений співака завів новий роман

Меловін і його наречений розійшлися в День святого Валентина

Зараз колишній коханий музиканта знову у стосунках

Український співак Melovin у листопаді 2025 року заручився. Пропозицію руки і серця артисту зробив український військовий-парамедик Петро Злотя. Він виявився першим партнером музиканта, якого той представив публіці.

На жаль, історія кохання між Мелом і Петром тривала недовго: 14 лютого 2026 року співак повідомив про розрив заручин. Через місяць після цього він заявив, що знову почав ходити на побачення.

Злотя також не відкладав своє особисте життя в довгий ящик після розставання з Меловіном. Нещодавно у своєму блозі в Instagram медик повідомив, що зараз перебуває у стосунках.

Також своїм найкращим днем (на даний момент) він назвав 15 лютого. Чи пов'язана ця дата з новим партнером, чи це якось стосується його минулих стосунків зі співаком, Петро Злотя уточнювати не став.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Андрій Джеджула з дитиною потрапили в ДТП. У машину шоумена врізалися, коли він віз доньку до дитячого садка. Він опублікував кадри з місця аварії.

Також інший шоумен, Андрій Бєдняков, попався на "крадіжці" з магазину. Він уже зробив публічне зізнання в інциденті, який стався на очах у його доньки Ксенії.

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

