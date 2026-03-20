Зірка "Розтину покаже" назвав трьох найкрасивіших акторок України

Коротко:
- Артемій Єгоров назвав акторок, яких вважає красивими
- До списку увійшли три відомі артистки
Український актор Артемій Єгоров на знімальному майданчику зустрічався з багатьма вітчизняними артистками. Але в його особистий топ найкрасивіших входять лише три з них.
Про це він розповів в інтерв'ю для "Ранку у великому місті". Номер один для Єгорова — його дружина Олена Тимкова. Вони разом вже понад 16 років, і прокидатися в обіймах коханої Артемій називає одним із найрадісніших моментів дня.
Також привабливими актор вважає Ксенію Мішину (разом вони грали у фільмі "Сусідка") і Тетяну Малкову (його колега по фільму "S Миколай та загублений лист"). З Мішиною Єгорову навіть приписували роман, але він називає ці чутки безпідставними — він дуже вірний своїй дружині і надалі не планує це змінювати.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про персону: Артемій Єгоров
Артемій (Артем) Єгоров — український актор театру та кіно, режисер, сценарист, музикант. Найвідоміші роботи: "Розтин покаже", "Сусідка", "Буча", "Песики", "Потяг у 31 грудня".
