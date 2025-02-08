Колишня Тищенко в стильному луці повалялася в снігу на дорогому курорті

Алла Барановська відразу після Таїланду вирушила на відпочинок у Буковель.

https://glavred.net/starnews/byvshaya-tishchenko-v-stilnom-luke-povalyalas-v-snegu-na-dorogom-kurorte-10637843.html Посилання скопійоване

Алла Барановська відпочиває в Буковелі / Колаж Главред, фото Instagram/allabonya

Ви дізнаєтеся:

Який лук вибрала Барановська для поїздки

Де вона відпочивала

Власниця салонів краси, дружина скандального Миколи Тищенка Алла Барановська, буквально розцвіла після розлучення.

Вона багато подорожує і працює. Своїм особистим життям молода жінка активно ділиться на сторінках соціальної мережі Instagram. Барановська показала, як дуріє в снігу на популярному українському курорті Буковель.

відео дня

Барановська одягла шапку і навушники від популярного французького бренду Chanel. А також взуття Moon Boot, яке вважається найкращим рішенням для прогулянок у снігу.

Алла Барановська кайфує на відпочинку в Буковелі / Фото Instagram/allabonya

До слова, коментатори похвалили естетичні фото Алли Барановської. Вони оцінили те, який вигляд має селебріті, а також снігову атмосферу навколо.

Алла Барановська кайфує на відпочинку в Буковелі / Фото Instagram/allabonya

Вартість лише цих аксесуарів становить близько 1300 доларів США (53 000 гривень).

Люкс-аксесуари Алли Барановської / Фото Chanel, Farfetch

Люкс-аксесуари Алли Барановської / Фото Chanel, Farfetch

До слова, Барановська лише нещодавно повернулася з Таїланду, звідки також постила яскраві та сонячні фото, але вже в купальнику.

Алла Барановська кайфує на відпочинку в Буковелі / Фото Instagram/allabonya

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що депутат ВР від "Слуги народу" Микола Тищенко, підозрюваний у справі про напад на ексвійськовослужбовця, активно користується послугами пластичних хірургів.

Раніше Алла Барановська вигуляла дорогущу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Для того, щоб підтримати первістка, Барановська обрала обтислу сукню молочного кольору, а також туфлі та сумку Chanel.

Вас також може зацікавити:

Хто така Алла Барановська Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред