Колишня Тищенко в стильному луці повалялася в снігу на дорогому курорті

Ви дізнаєтеся:
- Який лук вибрала Барановська для поїздки
- Де вона відпочивала
Власниця салонів краси, дружина скандального Миколи Тищенка Алла Барановська, буквально розцвіла після розлучення.
Вона багато подорожує і працює. Своїм особистим життям молода жінка активно ділиться на сторінках соціальної мережі Instagram. Барановська показала, як дуріє в снігу на популярному українському курорті Буковель.
Барановська одягла шапку і навушники від популярного французького бренду Chanel. А також взуття Moon Boot, яке вважається найкращим рішенням для прогулянок у снігу.
До слова, коментатори похвалили естетичні фото Алли Барановської. Вони оцінили те, який вигляд має селебріті, а також снігову атмосферу навколо.
Вартість лише цих аксесуарів становить близько 1300 доларів США (53 000 гривень).
До слова, Барановська лише нещодавно повернулася з Таїланду, звідки також постила яскраві та сонячні фото, але вже в купальнику.
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Раніше Главред писав про те, що депутат ВР від "Слуги народу" Микола Тищенко, підозрюваний у справі про напад на ексвійськовослужбовця, активно користується послугами пластичних хірургів.
Раніше Алла Барановська вигуляла дорогущу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Для того, щоб підтримати первістка, Барановська обрала обтислу сукню молочного кольору, а також туфлі та сумку Chanel.
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Хто така Алла Барановська
Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.
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