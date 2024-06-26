Що з обличчям Тищенка? Розкрито, що за пластичні процедури робить депутат

Політику вже 52 роки, проте він усе ще бореться з віком шляхом хірургічного втручання.

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Тищенко "приховує" свій вік за "уколами краси" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм Миколи Тищенка

Депутат ВР від "Слуги народу" Микола Тищенко, підозрюваний у справі про напад на ексвійськовослужбовця, активно користується послугами пластичних хірургів, вважають опитані журналістами програми "Викриття" на телеканалі KyivLive.

Журналісти зауважили, що Тищенко на свій 52-річний вік має дуже підтягнутий вигляд, однак його лице іноді "дає збій". Усе це натякає на те, що нардеп дуже переймається власною зовнішністю через вік, а отже не гребує й "уколами краси".

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Експерт Сергій Дербак зауважив, що шкіра обличчя Тищенка "досить доглянута".

"На деяких фотографіях ми бачимо своєрідні набряки вони характерні для ін'єкцій гіалуронової кислоти. Схоже на те, що Микола не відмовляється від філерів, зокрема в зоні середньої третини обличчя і вилиць", - сказав Дербак.

Є також сліди від інʼєкцій ботокса, через що у Тищенка зʼявилися проблеми з мімікою.

Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

Цими уколами, на думку Дербака, Тищенко підкреслює саме "маскулінні" зони обличчя.

"… Кути нижньої щелепи, підборіддя, скул - це видає втручання пластичних хірургів. Хороший стан шкіри йому допомагають зберігати такі процедури як лазерні фракційні шліфування, маски, а також доглядова косметологія", - вважає експерт.

Микола Тищенко - інші новини про політика

Як писав Главред, власниця салонів краси, дружина скандального Миколи Тищенка Алла Барановська поділилася новими фотографіями у свій день народження. Свято вона зустрічала в статусі розлученої.

Саме від Барановської Тищенко отримав шалену суму грошей. Алла Барановська "подарувала" йому 12,6 млн гривень.

Таролог розкрила причину розлучення Тищенка та Барановської. Людмила Хомутовська зробила розклад на пару, і переконана: розлучення Тищенка та Барановської - справжнє, а судові розгляди можуть затягнутися з питань майна тільки в контексті їх спільної дитини.

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