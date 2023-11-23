Скандальний нардеп Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська розлучаються

Днями в один зі столичних судів прийшла заява про розірвання шлюбу Тищенко і Барановської.

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Микола Тищенко розлучається з Аллою Барановською / колаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya

Народний депутат Микола Тищенко і бізнесвумен та блогерка Алла Барановська подали на розлучення після семи років офіційного шлюбу.

Про це повідомляє портал "Судова влада України". Позов про розірвання шлюбу був поданий 14 листопада. 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив провадження з цього питання.

Варто відзначити, що ні Тищенко, ні Барановська не коментують новину про розлучення. Алла ще в січні цього року відмовилася висвітлювати своє особисте життя в блозі, хоч запевняла, що у неї з чоловіком у відносинах все гаразд.

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Микола Тищенко і Алла Барановська одружилися в 2016 році. У лютому 2017 року в парі народився син Давид. Барановська - третя дружина депутата. Також у нього є ще одна дитина від попередніх стосунків.

Микола Тищенко розлучається з Аллою Барановською / court.gov.ua

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