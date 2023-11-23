Скандальний нардеп Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська розлучаються

Народний депутат Микола Тищенко і бізнесвумен та блогерка Алла Барановська подали на розлучення після семи років офіційного шлюбу.
Про це повідомляє портал "Судова влада України". Позов про розірвання шлюбу був поданий 14 листопада. 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив провадження з цього питання.
Варто відзначити, що ні Тищенко, ні Барановська не коментують новину про розлучення. Алла ще в січні цього року відмовилася висвітлювати своє особисте життя в блозі, хоч запевняла, що у неї з чоловіком у відносинах все гаразд.
Микола Тищенко і Алла Барановська одружилися в 2016 році. У лютому 2017 року в парі народився син Давид. Барановська - третя дружина депутата. Також у нього є ще одна дитина від попередніх стосунків.
Раніше шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розкрив подробиці особистого життя і розповів, хто допомагає йому впоратися з самотністю.
Також стало відомо, що блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою. Вона розкрила стать малюка і показала перші знімки з пологового будинку. Крім того Бо розповіла, яке ім'я дала дитині.
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