"Не намагається бути зручною": зниклий Аксельрод зробив заяву щодо Мозгової

Христина Трохимчук
8 квітня 2026, 10:00
Довгий час Девід Аксельрод не з'являвся на публіці.
Ви дізнаєтеся:

  • Як Девід Аксельрод охарактеризував Олену Мозгову
  • Де зараз живуть дочки відомої продюсерки

Відомий український співак Девід Аксельрод дав рідкісне інтерв'ю, в якому згадав свою знамениту дружину Олену Мозгову. За словами артиста виданню OBOZ.ua, його дружина не радиться з ним щодо висвітлення свого особистого життя в ЗМІ.

Аксельрод відреагував на недавнє інтерв'ю дружини, в якому вона відверто розповіла про сімейне життя з відомим співаком Олександром Пономарьовим. Девід зазначив, що Олена абсолютно вільна у своїх висловлюваннях і не радиться з ним з цього приводу.

"Вона може робити те, що хоче і коли хоче. Вона доросла дівчина. І, напевно, багато в чому саме за це я її і люблю — за її самостійність, за характер, за те, що вона не намагається бути "зручною" для когось, а завжди залишається собою", — заявив артист.

Також виконавець трохи привідкрив завісу таємниці щодо того, чим займаються старші діти його дружини. Девід підкреслив, що перебуває у чудових стосунках із доньками Мозгової.

"Одна в Німеччині, інша — у Дубаї. У нас з ними нормальні, теплі стосунки — я знаю їх фактично з дитинства, ще коли їм було 7 і 10 років. Обидві працюють і знайшли себе в різних сферах. Зоя — більш творча натура, зараз вона займається мистецтвом, працює як художниця. Женя, навпаки, пішла в більш аналітичний напрямок — пов'язаний з фінансами, брокерством, роботою з ринками", — поділився Аксельрод.

'Не намагається бути зручною': зниклий Аксельрод зробив заяву щодо Мозгової
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Девід Аксельрод

Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) народився 22 червня 1983 року в Дніпропетровську (нині Дніпро), повідомляє Вікіпедія. У 1989 році вступив до спецшколи №9 з англійським ухилом.

У 2002 році вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на факультет промислового цивільного будівництва, обравши спеціальність інженер.

Вперше свій талант Володимир проявив ще в школі, де брав участь у концертах, далі він розвивав свої здібності, беручи участь у студентських фестивалях.

У 2004 році Ткаченко став лауреатом Міжнародного конкурсу "Юність Дніпра", головою якого був Йосип Кобзон.

Потім Володимир спробував свої сили в популярному на той час шоу "Шанс-4" і став фіналістом проекту. Паралельно з цим у 2004 році став учасником 14-х "Таврійських ігор".

У 2005 році артист вирішив взяти участь у пісенному конкурсі Євробачення і записав пісню "Потрібна мені".

У 2007 році Ткаченко став учасником дуету "Барселона" з Галиною Гаврилко, який створювався для участі в конкурсі "Нова хвиля", що проходив у Юрмалі. Дует виконав пісню Queen Barcelona і посів друге місце.

У 2008 році Ткаченко розпочав сольну кар'єру, випустивши пісню "Ненавиджу і люблю", та виступив на телезйомках проекту "Кращі пісні року".

У 2009 році співак почав працювати над своїм першим сольним альбомом і випустив трек "Тебе обираю". У вересні 2010 року Ткаченко взяв участь у шоу "Х-фактор" і вийшов у фінал шоу. У 2011 році Володимир брав участь у шоу "Танці з зірками" і зі своєю партнеркою Іриною Лещенко завоював "бронзу" проекту. У 2012 році його продюсеркою стала Олена Мозгова, яка незабаром стала його дружиною.

У січні 2019 року в ефірі проекту "Голос країни-9" Ткаченко вийшов на сцену під ім'ям Девід Аскерольд.

Незабаром з'ясувалося, що це не просто сценічний псевдонім – він став Девідом і в паспорті, взявши прізвище свого дідуся.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
