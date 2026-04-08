"Потрібно запам'ятовувати": Lida Lee зізналася, у чому секрет її стосунків із Салемом

Ліда Лі розповіла про свій шлях до гармонії у парі.

Lida Lee та Даніель Салем — як пара будує стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) та її партнер, шоумен і воїн Даніель Салем, у грудні минулого року перестали приховувати свої романтичні стосунки. Через свою публічність парі було непросто прийняти це рішення, проте зараз, коли необхідність ховатися відпала сама собою, закохані насолоджуються товариством одне одного на повну.

Секретом гармонійних стосунків з Даніелем Ліда поділилася в недавньому інтерв'ю. Артистка зазначила, що найдієвішим методом зміцнення пари вважає чесний діалог.

"Спілкування. Як би це банально зараз не лунало, але коли ти знаєш, що йому (партнеру - прим. редактора) ок. Потрібно слухати, коли партнер тобі щось каже. Говорити і запам’ятовувати це", - переконана Ліда Лі.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про те, що думає Тарас Тополя про розлучення з дружиною. Фронтмен гурту Антитіла прокоментував розставання та фактори, які на нього вплинули.

Також українська ведуча та фітнес-тренерка Марина Боржемська показала бойфренда з дитиною на руках. Більше півроку вона будує нові романтичні стосунки.

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

