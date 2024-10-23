Британці запідозрили погіршення: Чарльз екстрено покинув офіційний прийом

В Австралії організували прийом на честь британського монарха.

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Чарльз III покинув прийом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз покинув урочистий обід на свою честь, пробувши там лише 10 хвилин, що викликало побоювання з приводу його здоров'я.

"Оскільки піски часу заохочують стислість, мені залишається тільки сказати, яка велика радість уперше приїхати в Австралію як суверену і відновити любов до цієї країни та її народу, яку я плекав так довго", - сказав Чарльз парламенту в понеділок, якого цитує видання ОК.

"Так що спасибі. Дякую", - продовжив він. "Дякую за те, що змусили мене відчути себе таким бажаним гостем. Дякую".

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Повідомляється, що Його Величність залишив захід незабаром після свого виступу, адже його благополуччя, як і раніше, залишається пріоритетом через діагностований у нього рак. Раніше повідомлялося, що Чарльз поставив своє лікування раку на "паузу" під час поїздки до Австралії.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Згідно з новинним виданням, монарх "продовжить своє поточне лікування раку аж до свого відльоту", але його медична команда "рада, що його можна буде ненадовго зупинити, поки він відсутній".

Король Чарльз / інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше головний монарх Великої Британії, Король Чарльз,який нещодавно переніс лікування від раку, з'явився в компанії молодих дівчат. Як стало відомо, до Чарльза на зустріч приїхали дівчата з новозеландської команди регбі "Чорна папороть". Відео з'явилося на сторінці команди в Instagram. Дівчата зустрілися з Його Величністю в Букінгемському палаці 11 вересня.

раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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