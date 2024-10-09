Чарльзу зупиняють лікування від раку: що сталося

Лікування від раку було призупинено з ініціативи самого монарха.

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Чарльз III вирішив поки не лікуватися/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Карл III наполягає на паузі в лікуванні раку.

Як пише Page Six, наступного тижня у монарха заплановано королівський візит до Австралії, під час якого медичне обслуговування 75-річного чоловіка буде ненадовго призупинено.

Видання зазначило, що лікарі Чарльза "раді" тому, що він буде проходити лікування "прямо до" свого польоту, а потім зробить паузу до його повернення через 11 днів.

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Король Чарльз / інфографіка: Главред

Чарльза госпіталізували в січні через доброякісне збільшення простати - і під час його перебування там було виявлено "окрему проблему, що викликає занепокоєння".

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Його діагноз "рак" потрапив у заголовки газет наступного місяця.

"Його Величність сьогодні розпочав графік регулярних процедур, на час яких лікарі рекомендували йому відкласти публічні обов'язки", - ішлося в заяві палацу в лютому, у якій також ішлося про те, що він "продовжить займатися державними справами та офіційною паперовою роботою у звичайному режимі".

У квітні з'явилися новини про те, що Чарльз готовий "повернутися до публічних обов'язків після періоду лікування і відновлення".

На той час його невістка Кейт Міддлтон також оприлюднила свій діагноз раку.

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Нагадаємо, раніше головний монарх Великої Британії, Король Чарльз, який нещодавно переніс лікування від раку, з'явився в компанії молодих дівчат. Як стало відомо, до Чарльза на зустріч приїхали дівчата з новозеландської команди регбі "Чорна папороть". Відео з'явилося на сторінці команди в Instagram. Дівчата зустрілися з Його Величністю в Букінгемському палаці 11 вересня.

раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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