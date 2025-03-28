Утікача Олександра Волошина пограбували в Польщі: "Дуже радий, що це сталося"

Волошин показав роботу поліції в його будинку.

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Олександр Волошин новини - будинок блогера в Польщі пограбували / колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Коротко:

Олександр Волошин розповів про пограбування

У будинок блогера проникли бандити

Український блогер Олександр Волошин, який влітку 2024 року втік за кордон, в Instagram опублікував фото правоохоронців, які в його будинку виконували якусь роботу. Сам же Волошин при цьому сидів на стільці поруч.

Пізніше він повідомив, що став жертвою пограбування - до його будинку в Польщі проникли зловмисники. Зараз Олександр співпрацює з поліцією, щоб знайти злочинців.

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"Зі мною все добре! Я живий, нікого не вбив і до в’язниці не сів. Але сталася малоприємна для мене ситуація… Мій будинок пограбували якісь [негідники - неценз.]. Зараз працюю зі слідчими і поліцією, весь час йде туди. Тому про деталі пізніше", - розповів блогер.

Олександр Волошин новини - будинок блогера в Польщі пограбували / instagram.com/voloshyn_xx

Він також зазначив, що зараз перебуває у більш стабільному психологічному стані, ніж раніше, тож і погані новини про пограбування він переніс значно легше, що його навіть потішило. "Я дуже радий, що це сталося, коли мене вже не збити зі шляху. Бо якби це сталося три місяці тому, в мене знову б почалася депресія", - ділиться Олександр Волошин.

Олександр Волошин новини - будинок блогера в Польщі пограбували / instagram.com/voloshyn_xx

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