Білл Клінтон госпіталізований: в експрезидента США зараження крові

Білл Клінтон госпіталізований в Каліфорнії/ Фото Reuters

Колишній президент США Білл Клінтон госпіталізований у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінського Університету Каліфорнії.

Хвороба політика не пов'язана з COVID-19. Причиною госпіталізації стало зараження крові (сепсис), повідомив телеканал CNN у ніч на п'ятницю, 15 жовтня.

Повідомляється, що Клінтон весь день погано почувався. Після заходу, присвяченого його фонду, його госпіталізували.

Експрезиденту США призначили лікування антибіотиками.

"Він був доставлений в лікарню вже з інфекцією, а не підхопив її там. Його лікують за допомогою антибіотиків, і лікарі стверджують, що він реагує на них позитивно", - повідомляє ЗМІ.

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За словами лікарів, скоро Білл Клінтон зможе відправитися додому.

"Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики. Він поки залишається в медзакладі для постійного спостереження", - йдеться в повідомленні.

Прессекретар Клінтона Анхель Урена написав у Twitter, що колишній американський лідер йде на поправку та перебуває в гарному настрої. Він додав, що дружина колишнього американського президента і ексдержсекретар Гілларі Клінтон також знаходиться в Каліфорнії.

Довідка. Білл Клінтон - американський політик, 42-й президент США. Балотувався як представник Демократичної партії та зміг двічі виграти в президентських перегонах. Роки правління на посаді глави держави - 1993-2001. У серпні йому виповнилося 75 років.

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