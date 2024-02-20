Бейонсе розповіла про невиліковне захворювання

Співачка вперше відверто заговорила про своє здоров'я.

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Бейонсе страждає від аутоімунного захворювання / Колаж Главред, фото Instagram / beyonce

Навіть у Бейонсе бувають погані дні з волоссям.

28-разова володарка Греммі, співачка, танцівниця і музичний продюсер Бейонсе поділилася особистою інформацією про своє здоров'я.

"З моїм волоссям пов'язано багато прекрасних спогадів. Відносини, які у мене склалися з моїм волоссям, - це дуже особиста подорож", - розповіла суперзірка в новому інтерв'ю, пише Page Six.

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"Від дитинства в салоні моєї матері до того, як батько наносив олію на шкіру голови для лікування псоріазу, ці моменти були для мене священними", — продовжила вона, вперше розповівши, що бореться з хворобою.

Аутоімунне захворювання призводить до перевиробництва нових клітин шкіри в організмі, що призводить до появи лускатих і сверблячих плям на шкірі голови, ліктях, колінах та інших частинах тіла.

Нагадаємо, раніше вона виклала ряд фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами супер зірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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