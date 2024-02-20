Бейонсе розповіла про невиліковне захворювання

Навіть у Бейонсе бувають погані дні з волоссям.
28-разова володарка Греммі, співачка, танцівниця і музичний продюсер Бейонсе поділилася особистою інформацією про своє здоров'я.
"З моїм волоссям пов'язано багато прекрасних спогадів. Відносини, які у мене склалися з моїм волоссям, - це дуже особиста подорож", - розповіла суперзірка в новому інтерв'ю, пише Page Six.
"Від дитинства в салоні моєї матері до того, як батько наносив олію на шкіру голови для лікування псоріазу, ці моменти були для мене священними", — продовжила вона, вперше розповівши, що бореться з хворобою.
Аутоімунне захворювання призводить до перевиробництва нових клітин шкіри в організмі, що призводить до появи лускатих і сверблячих плям на шкірі голови, ліктях, колінах та інших частинах тіла.
Нагадаємо, раніше вона виклала ряд фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.
Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами супер зірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.
Вас також може зацікавити:
- "Підмітала волосся в перукарні": Бейонсе розповіла з чого починала свою кар'єру і показала фото
- Крута копія: старша дочка Бейонсе виступила на її концерті
- Платинова блондинка Бейонсе здалася в новому образі з Джей Зі