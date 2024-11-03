Барбі-мама: Марго Роббі народила первістка

Пресі вже відома дата народження та стать дитини акторки.

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Марго Роббі новини - Марго Роббі вперше стала мамою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Марго Роббі та її чоловік-продюсер разом з 2013 року

У жовтні 2024-го пара вперше стала батьками, що воліє приховувати від преси

У січні 2024 року американська акторка Марго Роббі ухвалила рішення зробити паузу в кар'єрі. На такий крок її підштовхнув приголомшливий успіх фільму "Барбі", де вона зіграла головну роль, - після всіх презентацій, церемоній нагородження і червоних доріжок артистка вирішила дати можливість глядачам "відпочити" від неї, та й самій розслабитися.

І план Роббі, схоже, спрацював на всі сто відсотків. Уже в липні папараці вперше підловили Марго з помітно округлим животиком - вона очікувала первістка.

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Днями видання Daily Mail повідомило, що акторка стала мамою ще в жовтні, 17-го числа. У неї з'явився син, ім'я якого поки що не розголошується. Втім, як і будь-які інші подробиці про малюка.

Батьком первістка Марго Роббі став британський кінопродюсер і режисер Том Екерлі. Пара почала зустрічатися 2013 року, а через три роки узаконила стосунки.

Офіційних заяв про сина Роббі та Екерлі не робили ні самі артисти, ні їхні представники.

Хто така Марго Роббі? Марго Роббі - австралійська актриса і продюсерка. Має численні нагороди та номінації, включно з номінаціями на три "Оскари", шість премій Британської кіноакадемії та чотири "Золоті глобуси". У 2017 році потрапила до списку 100 найвпливовіших людей на думку журналу Time. У 2019 році була визнана однією з найбільш високооплачуваних актрис у світі за версією журналу Forbes.

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Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, який ледь не знищив його кар'єру.

Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.

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