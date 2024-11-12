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Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

Анна Підгорна
12 листопада 2024, 19:54
175
Ще одного онука Залізному Арні подарувала його старша донька.
Кетрін Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер, Кріс Пратт
Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт втретє стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Що відомо про третього онука Арнольда Шварценеггера:

  • Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт, батьки немовляти, назвали його ім'я і стать
  • Сім'я повідомила, як зараз почуваються мама і дитина

На початку липня 2024 року в ЗМІ з'явилися чутки, що старша донька Арнольда Шварценеггера Кетрін та її чоловік, актор Кріс Пратт, чекають на третю дитину. Пара не стала робити публічних заяв - в якийсь момент Кетрін просто з'явилася в соціальних мережах з уже помітно округлим животиком, і не акцентувала на цьому увагу.

Зате про появу третьої дитини в сім'ї Шварценеггер-Пратт щасливі батьки оголосили урочисто. Новину вони опублікували в Instagram. Там же вони повідомили ім'я та стать малюка.

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Так у парі Кріса і Кетрін народився перший син, якого назвали Форд Фіцджеральд Шварценеггер Пратт. "Ми дуже раді повідомити про народження нашого сина, Форда Фіцджеральда Шварценеггера Пратта. Мама і малюк почуваються добре, а брат і сестри Форда в захваті від його появи. Ми так благословенні та вдячні. З любов'ю, Кетрін і Кріс", - свідчить заява.

Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер одружені з 2019 року, і разом виховують двох доньок - Лайлу Марію (серпень 2020) і Елоїз Крістіну (травень 2022). Від першого шлюбу з акторкою Анною Ферріс (2009-2017) у актора є син Джек (серпень 2012).

Кетрін Шварценеггер стала мамою
Кетрін Шварценеггер стала мамою / instagram.com/katherineschwarzenegger

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Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, що ледь не знищив його кар'єру.

Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.

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Хто такий Арнольд Шварценеггер?

Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

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