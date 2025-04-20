Разом із сином за святковим столом: як відзначає Великдень Софія Ротару

Ротару показала рідкісне фото, і привітала підписників зі святом.

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Софія Ротару зараз - співачка привітала фанатів із Великоднем / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Софія Ротару привітала з Великоднем

Артистка показала свій святковий стіл, який розділила з Русланом Євдокименком

В інформаційному просторі українська співачка Софія Ротару перестала з'являтися з початку повномасштабної війни в Україні. За три роки вона дала лише один коментар у своєму блозі, проте регулярно вітає прихильників на свята, або висловлює слова співчуття в дні трагедій.

На Великдень 2025 року Софія Михайлівна в Instagram опублікувала фото свого великоднього столу - паску, прикрашену цукатами та сухофруктами, в оточенні крашанок. Поруч стоїть букет весняних квітів - червоних тюльпанів і жовтих нарцисів. "Христос Воскрес!" - написала Ротару.

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Цей же великодній натюрморт, але з іншого ракурсу, опублікував у своєму блозі Руслан Євдокименко - єдиний син співачки. Він, імовірно, відзначає Великдень зі своєю зірковою мамою.

Привітання від Софії Ротару та Руслана Євдокименка / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/ruslan_yevdokymenko

На відміну від дружини Євдокименка - Світлани. Вона, вочевидь, вирушила на великодні свята за кордон, до доньки Софії, бо вони обидві також привітали підписників у соціальних мережах схожими фото, але з різних ракурсів.

Привітання від Софії та Світлани Євдокименко / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve, instagram.com/svetika

Софія Євдокименко вже багато років живе за кордоном. У США дівчина здобуває освіту, і багато подорожує Європою для роботи та відпочинку. Софія Ротару разом із сином Русланом залишаються в Україні. Як повідомила Ауріка Ротару, сестра Софії Михайлівни, вони разом живуть у будинку під Києвом.

Хто така Софія Ротару / Главред

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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