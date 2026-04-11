Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

Модель також потрапила в об'єктив українського фотографа.

Ельза Хоск вагітна другою дитиною / Колаж Главред, фото Instagram/hoskelsa

Шведська супермодель Ельза Хоск оголосила, що перебуває на шостому місяці вагітності другою дитиною.

37-річна супермодель, у якої вже є п'ятирічна дочка Тууліккі від нареченого Тома Дейлі, у четвер несподівано опублікувала в Instagram пост, уперше продемонструвавши свій округлий животик. Про це пише The Daily Mail.

Модель також знялася у фотосесії української фотографки Юлії Горбаченко / Фото Instagram/Юлія Горбаченко

Вона написала: "Останні 6 місяців у мене росте маленький клубочок!!!", позуючи для милого знімка поруч зі своєю схожою на неї дочкою. Пізніше Ельза поділилася ще одним знімком свого живота з підписом: "Сюрприз".

Шанувальники та знамениті друзі швидко привітали її, колега-модель Ешлі Грем написала: "Я так рада за вас усіх!!! Чудова новина!!!!", а Віта Сидоркіна-Морабіто з Victoria's Secret сказала: "Вітаю".

Про особу: Ельза Хоск Ельза Хоск — шведська модель. З 2015 року — одна з "ангелів" Victoria’s Secret. Працювала з такими брендами, як Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer і Guess. Хоск посідає 15-те місце у списку найсексуальніших моделей за версією models.com. Вона відкрила показ мод Victoria's Secret у 2016 році та одягла вбрання Swarovski у 2017 році. Її обрали для демонстрації фантазійного бюстгальтера Dream Angels на показі мод Victoria's Secret 2018, що відбувся в Нью-Йорку 8 листопада 2018 року. Бюстгальтер вартістю 1 мільйон доларів був розроблений ательє Swarovski і вручну прикрашений 2100 діамантами.

