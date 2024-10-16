Тайра Бенкс, Кейт Мосс і її дочка Лія, Джіджі та Белла Хадід, а також Карла Бруні і моделі з терористичної Росії взяли участь у показі Victoria's Secret, які повернулися з вшанування "всіх жінок".
Victoria's Secret Fashion Show повернулося після великої перерви. З 2018 року, модний дім вперше представив повністю жіночий склад, в якому взяли участь деякі з найвідоміших моделей світу.
У показі в Нью-Йорку взяли участь Тайра Бенкс, Кейт Мосс та її донька Лія, Джіджі та Белла Хадід, Карла Бруні, а також Валентина Сампайо та Алекс Консані, які увійшли в історію як перші трансгендерні моделі, що пройшли знаменитим подіумом Victoria's Secret. Розважала піснями гостей співачка Шер.
Показ мод Victoria's Secret протягом багатьох років викликав суперечки. Востаннє бренд проводив захід у звичному телевізійному форматі у 2018 році. Показ 2019 року було скасовано не тільки через зниження глядацької аудиторії, а й через негативну реакцію на відсутність інклюзивності бренду та увічнення нереалістичних стандартів краси.
До слова, у показі навіть брала участь третя дружина 23-го президента Франції Ніколя Саркозі - Карла Бруні.
Не погребували організатори шоу і моделями з Росії. Традиційно, терористичну державу, яка напала на Україну, представляла модель без публічної позиції Ірина Шейк. Також брала участь у шоу і 21-річна російська модель Вікторія Євсєєва.
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Нагадаємо, раніше 40-річна австралійська супермодель і колишній ангел Victoria'sSecret Міранда Керр у вересні 2023 року оголосила, що чекає на дитину від свого чоловіка-мільярдера Евана Шпігеля.
Також 55-річна Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини. "Рейчел Грін" з'явилася на червону доріжку вручення Премій Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) з величезним діамантом на безіменному пальці.
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