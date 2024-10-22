Алессандра Амброзіо на шоу Victoria's Secret: як 43-річна зірка привела себе у форму

У моделі Алессандри Амброзіо була сувора програма з підтримки здоров'я і фітнесу, щоб підготуватися до повернення на подіум Victoria's Secret Fashion Show - через сім років після того, як вона припинила виходити на знаменитий подіум.
"Підживлюю свій розум і тіло. Перед головною подією потрібно багато готуватися!!!", - 43-річна Амбросіо підписала відео в Instagram, в якому детально описала свої вправи і дієту за шість днів до події.
Як пише Page Six, колишній ангел Victoria's Secret поділилася, що їсть яйця та авокадо на тості і зазвичай додає бекон, але відмовляється від м'ясного частування, щоб бути у відмінній формі.
Алессандра Амбросіо розповіла, як вона прийшла у форму перед виходом на показі Victoria's Secret 2024 у вівторок.
"Я намагаюся бути здоровою", - сказала вона, перш ніж поділитися тим, що збирається тренуватися вдруге за день.
"Скоро я знову почну тренуватися, тому що це моя щоденна рутина для шоу", - говорила тоді вона.
Потім модель зняла себе на відео, як вона йде в спортзал, почавши з легкого кардіонавантаження, пробігшись на біговій доріжці, і перейшовши до основних вправ на підлозі.
Після цього вона зміцнювала руки за допомогою гантелей і нарукавних гумок, а тренуючи ноги, використовуючи обважнювачі для щиколоток.
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